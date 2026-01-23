Union Klosterfelde: „Es muss uns Spaß machen, unser Tor zu beschützen“

Trainer Lucio Geral äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Situation der SG Union Klosterfelde. Der Aufsteiger steht im Tabellenmittelfeld der NOFV-Oberliga Nord, der neue Coach lobt die Basis, benennt Entwicklungspotenziale und formuliert klare Ziele.

Erste Eindrücke von der Mannschaft Der neue Coach beschreibt sein Team als lernwillig und geschlossen. „Es ist eine junge Mannschaft, die sehr wissbegierig ist und als Gruppe bereits gut funktioniert“, erklärt Geral. Besonders beeindruckt ihn die Trainingsarbeit: „Die neuen Inhalte werden mit maximaler Intensität umgesetzt, das beeindruckt mich bisher.“ Gleichzeitig bleibt er realistisch: „Die Mannschaft hat im Detail noch Entwicklungspotenzial, gerade beim Thema Entscheidungsfindung, ist noch Luft nach oben.“

Rückblick auf die Hinrunde als Aufsteiger Lucio Geral übernahm die SG Union Klosterfelde in der Winterpause und bewertet die bisherige Saison mit Anerkennung für seine Vorgänger. „Sowohl Kevin Hetzel als auch Mesut Özcan haben in der Hinrunde tolle Arbeit geleistet, was das Fitnesslevel und die Punkteausbeute betrifft“, sagt der neue Trainer. Er betont zudem das Umfeld, das er vorgefunden hat: „Ich habe eine aufgeräumte Kabine vorgefunden, in der viel Harmonie zwischen den Spielern herrscht.“ Für Geral ist klar: „Als Aufsteiger will man unbedingt die Klasse halten und alle im Verein haben dafür in der Hinrunde den Grundstein gelegt.“

Inhaltliche Schwerpunkte im Spiel

Aktuell liegt der Fokus klar auf dem eigenen Ballbesitz. „Wir befinden uns grade in der Spielphase ,eigener Ballbesitz‘“, erläutert Geral. Dabei gehe es „im Grundsatz um die Spieleröffnung, die Positionierung und Feldbesetzung“. Er weiß aber auch: „Die Abläufe hierfür brauchen noch einige Wochen.“ Defensiv setzt er ebenfalls klare Akzente. „Weiterentwickeln möchte ich auf jeden Fall das Thema ,Tor verteidigen, speziell die Boxverteidigung‘“, sagt er und formuliert einen emotionalen Anspruch: „Es muss uns Spaß machen, unser Tor zu beschützen.“

Verlauf der Wintervorbereitung

Die bisherigen Ergebnisse in der Vorbereitung stimmen den Trainer optimistisch. „Die Wintervorbereitung verlief mit dem Turniersieg beim Hussitencup und dem ersten Testspiel-Sieg gegen die Regio-Truppe von Hertha 03 sehr positiv“, sagt Geral. Auch ein Rückschlag hatte seinen Wert: „Auch die knappe Niederlage gegen den BFC war für uns inhaltlich sehr wertvoll.“ Sein Fazit: „Daher blicke ich optimistisch auf die nächsten Wochen.“

Größtes Entwicklungspotenzial im letzten Drittel

Trotz der positiven Basis sieht Geral klare Ansatzpunkte. „Das größte Entwicklungspotenzial sehe ich tatsächlich im letzten Drittel“, erklärt er. Dort habe die Mannschaft „noch nicht ausgeschöpfte Qualität, herausgespielte Aktionen erfolgreich zu beenden“.

Klassenerhalt als übergeordnetes Ziel

Die Zielsetzung für die Saison ist eindeutig. „Der Klassenerhalt ist das übergeordnete Saisonziel für Union Klosterfelde als Aufsteiger“, sagt Geral. Dafür kündigt er maximalen Einsatz an: „Dafür werden wir alles mobilisieren und jede Woche an unsere Leistungsgrenze gehen, um Spiele zu gewinnen.“

Fokus der Rückrunde zwischen Entwicklung und Erfolg

Der neue Trainer denkt über den aktuellen Spieltag hinaus. „Wir wollen langfristig in Klosterfelde Spieler und eine Spielidee entwickeln“, betont Geral. Gleichzeitig verliert er den Wettbewerb nicht aus den Augen: „Ohne dabei das Gewinnen und Erfolg aus dem Blick zu verlieren.“

Wintertransfers und Kaderplanung

Auch personell wurden bereits Weichen gestellt. „Mit dem Rückkehrer Ilian Weber und einem ehemaligen Spieler von mir, Anton Kanther, haben wir bereits wichtige Bausteine für die Zukunft in Klosterfelde verpflichten können“, erklärt Geral. Zudem gebe es weitere Gespräche: „Ein weiterer Spieler befindet sich seit Wochen bei uns zur Probe und wir sind in guten Gesprächen.“ Abgänge schließt er derzeit aus: „Abgänge verzeichnen wir keine.“

Rolle der jungen Spieler

Die Weiterentwicklung junger Akteure ist fester Bestandteil der Philosophie. „Die Spielidee und Herangehensweise verlangt maximale Bereitschaft der Jungs“, sagt Geral. Gerade die Jüngeren profitieren davon: „Die jüngeren Spieler, saugen die Themen förmlich auf.“ Daraus folge Konsequenz: „Daher werden sie allein deshalb schon tendenziell viele Vorgaben gut umsetzen und verdienen sich daraus resultierend auch Nettospielzeit in der Liga.“ Gleichzeitig bleibt der Leistungsanspruch hoch: „Dennoch leben wir in einer Leistungsgesellschaft und kein Startelfplatz wird nach Alter verschenkt.“

Wünsche an Umfeld, Fans und Ligaalltag

Für die Rückrunde formuliert Geral klare Wünsche. „Wir wünschen uns gutbesuchte Heimspiele, spannende Kurztrips nach Berlin und regelmäßig intensive Oberliga-Duelle“, sagt er. Besonders hebt er die Unterstützung hervor: „Unsere Mitglieder & Fans zum Beispiel ,Der 12. Mann‘ verdienen das einfach.“ Mit Blick auf die Liga erwartet er Spannung: „Die Tabelle ist sehr eng beieinander, daher erwarte ich auch jedes Wochenende Überraschungen in den Ergebnissen.“ Persönlich blickt er zwei Partien entgegen: „Besonders die Spiele gegen meine ehemaligen Teams von Mahlsdorf und Viktoria bereiten mir große Vorfreude.“

Einordnung der Tabellensituation

Die SG Union Klosterfelde steht nach 16 Spielen mit 5 Siegen, 5 Unentschieden und 6 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 28:26 auf Rang neun der NOFV-Oberliga Nord. An der Spitze führt Tasmania Berlin mit 37 Punkten, während das Tabellenfeld vom oberen bis unteren Mittelfeld eng beisammenliegt.