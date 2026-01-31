Union Klosterfelde entfesselt Offensive und setzt Maßstab in Neuruppin

Das heutige Testspiel in Neuruppin entwickelt sich aus Sicht der SG Union 1919 Klosterfelde früh in eine klare Richtung. Vor 50 Zuschauern übernimmt die Mannschaft von Trainer Lucio Geral von Beginn an die Kontrolle und setzt den Brandenburgligisten unter Druck. Bereits in der 8. Minute fällt der Führungstreffer. Irfan Brando trifft zum 1:0 und verleiht dem Spiel sofort ein klares Gefälle.

Klosterfelde bleibt dominant, hält das Tempo hoch und arbeitet geduldig an weiteren Möglichkeiten. In der 37. Minute trifft erneut Irfan Brando und erhöht auf 2:0. Kurz vor der Pause folgt der nächste Wirkungstreffer. In der 44. Minute stellt Maximilian Boritzki auf 3:0 und sorgt für eine komfortable Führung zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich Neuruppin bemüht, das Spiel offener zu gestalten. In der 53. Minute verkürzt Jannis Neumann auf 1:3 und bringt kurzzeitig neue Bewegung in die Partie. Klosterfelde reagiert jedoch unmittelbar. Nur fünf Minuten später trifft Philip Einsiedel zum 4:1 und stellt den alten Abstand wieder her. Der schnelle Gegenschlag nimmt dem Gastgeber den Schwung.

Die Partie bleibt dennoch in Bewegung. In der 73. Minute erzielt Ginel Roland Alfred Ronde das 2:4 für Neuruppin. Doch auch diesmal lässt Union keine Zweifel aufkommen. In der 76. Minute verwandelt Ethan James Mullen Elmore einen Foulelfmeter zum 5:2. Nur vier Minuten später trifft er erneut und erhöht auf 6:2. Die Schlussphase gehört klar dem Oberligisten, der die Begegnung konsequent zu Ende spielt.