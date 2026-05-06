Union Klosterfelde: "Das Spiel ist ein absolutes Highlight für uns"

Die tabellarische Konstellation verspricht eine Begegnung auf höchstem Niveau, da hier zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die das Feld in der zweiten Saisonhälfte dominiert haben. Trainer Lucio Geral blickt gegenüber FuPa voller Vorfreude auf die Partie: „Auch das Spiel ist ein absolutes Highlight für uns. Rückrunden-Erster gegen Rückrunden-Zweiter.“ Die Bedeutung der Begegnung für den weiteren Saisonverlauf der SG Union 1919 Klosterfelde ist dabei unumstritten. Lucio Geral betont die sportliche Relevanz: „Der Gewinner des Spiels kann berechtigt weiter um eine Topplatzierung in der Liga kämpfen.“

Beide Kontrahenten haben am vergangenen Wochenende bewiesen, dass sie in der Lage sind, die Schwergewichte der Liga zu stürzen. Während die TSG Neustrelitz den Spitzenreiter SV Tasmania Berlin bezwingen konnte, feierte die SG Union 1919 Klosterfelde vor 625 Zuschauern einen emotionalen 3:2-Erfolg gegen den SV Lichtenberg 47. In jener Partie trafen Ethan James Mullen Elmore doppelt und Leon Walter entscheidend, nachdem Luis Millgramm und Nick Graupner für die Gäste erfolgreich waren. „Die TSG Neustrelitz hat letzte Woche den SV Tasmania Berlin geschlagen und wir den SV Lichtenberg 47, beide Mannschaften gehen also mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen ins Spiel“, erklärt Lucio Geral.

Personalsorgen auf beiden Seiten vor dem Duell auf Augenhöhe

Trotz der Euphorie müssen beide Trainer ihre taktischen Formationen aufgrund von Sperren anpassen. Dieser Umstand könnte die Dynamik des Spiels beeinflussen, schmälert jedoch nicht die Erwartung an einen engen Spielverlauf. Lucio Geral analysiert die Ausgangslage sachlich: „Beide Teams haben den einen oder anderen gesperrten Spieler zu beklagen, daher denke ich, es wird ein Spiel auf Augenhöhe.“ Die Tiefe des Kaders wird somit ein entscheidender Faktor sein, wenn die SG Union 1919 Klosterfelde versucht, die 48-Punkte-Marke zu überschreiten und an der TSG Neustrelitz, die aktuell 49 Punkte vorweist, vorbeizuziehen.

Kontinuierliche Entwicklung mit Blick auf die Zukunft

Über das Ergebnis hinaus verfolgt die SG Union 1919 Klosterfelde eine langfristige Philosophie. Die verbleibende Spielzeit soll dazu dienen, die Spielidee von Lucio Geral weiter zu verfeinern und die Grundlagen für die kommende Spielzeit zu legen. „Wir bleiben in allen Spielphasen wieder bei uns, wollen uns bis zum letzten Spiel kontinuierlich weiterentwickeln, sodass wir die restliche Spielzeit auch schon mit Blick auf die neue Saison optimal nutzen können“, so die Marschroute von Lucio Geral. Diese Akribie soll sicherstellen, dass die Mannschaft stabil bleibt und ihre Identität auf dem Platz wahrt.

Die offene Rechnung aus der Hinrunde

Zusätzliche Motivation schöpft die SG Union 1919 Klosterfelde aus dem ersten Aufeinandertreffen der Saison. Das Hinspiel in Neustrelitz endete vor 284 Zuschauern mit einer deutlichen 1:5-Niederlage, bei der Manuel Härtel mit drei Treffern sowie Luis Inderwisch und Anrijs Tomass Kmetjuks für die Mecklenburger trafen. Den einzigen Treffer für die Union erzielte damals Irfan Brando. Mit der aktuellen Formkurve und dem Rückenwind aus dem Sieg gegen den SV Lichtenberg 47 strebt die Elf von Lucio Geral nun nach Wiedergutmachung.