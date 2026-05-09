Union Klosterfelde: "Da waren wir leider noch nicht oberligatauglich"

Der Abend begann für die SG Union 1919 Klosterfelde mit einem Schockmoment. Kaum war die Partie angepfiffen, zappelte der Ball bereits im Netz von Torhüter Kilian Schubert. Luca Müller brachte die TSG Neustrelitz bereits in der zweiten Minute in Front. Trainer Lucio Geral fand gegenüber FuPa deutliche Worte für die Anfangsphase: „Wie gegen SV Lichtenberg 47 sind wir denkbar schlecht ins Spiel gekommen. Nach einer Minute das 0:1 gefressen. Da waren wir leider noch nicht oberligatauglich. Eine Achtsamkeit.“

Taktische Flexibilität führt zum Ausgleich

Trotz des frühen Rückschlags übernahm die SG zunehmend die Initiative, auch wenn die Gäste gefährlich blieben. „Wir übernehmen eigentlich schon Spielkontrolle, haben aber sehr regelmäßig dann relativ leicht Durchbrüche von Neustrelitz, die dann auch mit zwei, drei gefährlichen Situationen hätten sogar das Ergebnis am Anfang höher stellen können auf 0:2, was rein von der Chancenqualität nicht unverdient gewesen wäre“, analysierte Lucio Geral. Doch die Union biss sich zurück. Durch Anpassungen in der Spielidee wurde der Gegner vor neue Aufgaben gestellt. In der 28. Minute belohnte Anton Kanther diesen Aufwand mit dem Treffer zum 1:1. Laut dem Coach ging es „leistungsgerecht mit dem 1:1 in die Pause“.

Intensiver Abnutzungskampf im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein verändertes Bild. Die Mecklenburger zogen sich tief zurück und lauerten auf Konter. „In der zweiten Halbzeit hat Neustrelitz dann fast ausschließlich aufs Verteidigen konzentriert, stand nahezu 50 Minuten im tiefen Block und hatte mal wieder auf Umschalter gehofft, die sie dann auf 1:2 immer noch hatten, recht gefährlich“, so Lucio Geral. Die Union drückte auf den Siegtreffer, doch das Pech klebte den Hausherren an den Stiefeln. Ein Pfostentreffer von Michel Sobek verhinderte das 2:1. Die Intensität blieb bis zum Schluss extrem hoch, was sich auch personell bemerkbar machte. Lucio Geral brachte frische Kräfte, um den Druck aufrechtzuerhalten.

Ein Fitnesslevel auf absolutem Top-Niveau

Das Tempo der Partie hinterließ bei beiden Teams Spuren, was der Trainer als Qualitätsmerkmal wertete. „Hinten raus war es dann für beide Mannschaften ein sehr intensives Spiel, sodass beide Teams Krämpfe hatten, was zeigt oder was wir auch an den Laufdaten gesehen haben. Unfassbar viele intensive Meter, unfassbar viele Strecken gerannt, viele Sprintmeter auch dabei“, betonte der Trainer der Union. Für ihn war es von der Intensität her der bisher beste Gegner.

Das interne Ziel: Rückrundenmeisterschaft

Mit dem Punktgewinn steht die SG Union 1919 Klosterfelde mit 49 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz in Schlagdistanz zur TSG Neustrelitz (50 Punkte). „Von daher kann ich mit dem 1:1, glaube ich, ganz gut leben, das passt schon. Für uns war wichtig, dass wir den Abstand auf Neustrelitz halten“, resümierte Lucio Geral. Der Blick richtet sich nun auf das nächste Spiel. Das Ziel ist klar definiert: „Dass immer noch die Möglichkeit ganz klar besteht, dass wir Rückrundenmeister werden können, die beste Rückrundenmannschaft zu sein. Das ist unser internes Ziel, was wir uns ausgesprochen haben in den letzten Tagen.“ Am Sonntag, 17.05.2026, um 13 Uhr wartet die Auswärtshürde beim Berliner AK.