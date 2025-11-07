Union Klosterfelde: "Bitter ist Doppelschlag innerhalb einer Minute"

Mutiger Auftritt beim Ligaprimus

Union begann selbstbewusst und wollte den Schwung aus den Erfolgen gegen Hansa Rostock II und Croatia Berlin mitnehmen. Kapitän Caner Özcin sprach von einer klaren Zielsetzung: „Wir wollten den Schwung der letzten beiden Siege mitnehmen.“ Die Mannschaft zeigte in der Anfangsphase eine konzentrierte Defensivleistung, ließ wenig zu und suchte immer wieder den Weg nach vorne.

Der Doppelschlag entscheidet das Spiel

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften sich weitgehend neutralisierten, drehte der neue Tabellenführer nach dem Seitenwechsel auf. Zwischen der 60. und 61. Minute fiel die Vorentscheidung: Zuerst traf Sebastian Reiniger zum 1:0, nur 60 Sekunden später legte John Gruber zum 2:0 nach.

Caner Özcin analysierte den Knackpunkt des Spiels sachlich: „Wir konnten das Spiel lange offen gestalten, müssen am Ende jedoch zugeben, dass die abgezocktere Mannschaft gewonnen hat. Besonders bitter ist der Doppelschlag innerhalb einer Minute.“ Der Rückstand war doppelt schmerzhaft, denn bis dahin hatte Union das Spiel auf Augenhöhe gestaltet.

Kampf bis zum Schluss

Trotz des Rückschlags gab die Mannschaft von Trainer Mesut Özcan nicht auf. Klosterfelde kämpfte sich zurück ins Spiel und versuchte zum Anschluss zu kommen. Doch die Lichtenberger Defensive stand stabil und ließ keine zwingenden Chancen mehr zu.

Union stemmte sich mit viel Einsatz gegen die drohende Niederlage, doch die Cleverness und Routine des Tabellenführers gaben schließlich den Ausschlag.

Realistische Einschätzung nach Niederlage

Kapitän Caner Özcin fand nach dem Abpfiff klare Worte: „Trotzdem geht die Welt für uns nicht unter, weil wir beim – für mich – Staffelfavoriten verloren haben.“ Er betonte die positive Entwicklung der letzten Wochen und richtete den Blick nach vorn: „Wir gucken positiv nach vorne und versuchen, beim nächsten Spiel wieder etwas Zählbares mitzunehmen.“

Die Niederlage war zwar ein Rückschlag, änderte aber nichts an der grundsätzlich stabilen Form der Mannschaft. Union hatte in den vergangenen Wochen mit Leidenschaft und Disziplin überzeugt – Tugenden, die auch in Lichtenberg zu erkennen waren, trotz des Ergebnisses.

Tabelle und Ausblick

Mit 14 Punkten aus zwölf Spielen steht Klosterfelde auf Tabellenplatz elf. Im nächsten Spiel empfängt die SG Union 1919 Klosterfelde am Sonntag, 23. November, um 13:30 Uhr den Berliner AK. Gegen den Tabellendreizehnten soll wieder gepunktet werden – idealerweise dreifach. Nach der couragierten Leistung beim Tabellenführer will die Mannschaft zeigen, dass sie auch gegen direkte Konkurrenten bestehen kann.