Union Klosterfelde: "Auch in der Höhe in meinen Augen völlig verdient"

Am 26. Spieltag der Oberliga hat die SG Union 1919 Klosterfelde vor 54 Zuschauern einen Auswärtssieg gefeiert. Trainer Lucio Geral sah in der Anfangsphase eine Begegnung, in der sich seine Elf erst finden musste. „In der ersten Halbzeit haben wir uns noch ein bisschen schwergetan, die richtigen Räume zu bespielen“, konstatierte der Coach nach der Partie gegenüber FuPa. Die Gastgeber aus Berlin agierten keineswegs nur defensiv: „S.D. Croatia Berlin hat es echt mutig auch probiert, selbst hinten rauszuspielen, und das eine oder andere Mal sind sie damit auch gut durchgekommen. Dementsprechend war das eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit.“

Strittige Entscheidungen und ungenutzte Chancen

Trotz der Feldvorteile blieb das Ergebnis zur Pause zunächst torlos, was auch an einer knappen Entscheidung des Unparteiischen lag. „Uns wurde ein Tor wegen Abseits aberkannt, was regulär in meinen Augen war. Das gucken wir uns auf der Drohne noch mal an“, erklärte Lucio Geral. Neben dieser Szene ließ die Mannschaft weitere Möglichkeiten liegen. „Wir haben noch einen anderen Hundertprozenter, den wir noch nicht genutzt haben. S.D. Croatia Berlin war auch mit ein, zwei konkreteren Chancen, von daher sage ich: eine absolut ausgeglichene erste Halbzeit“, bilanzierte der Trainer.

Taktischer Feinschliff in der Kabine

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Union-Elf wie verwandelt. Die taktischen Anpassungen des Trainerstabs griffen sofort und brachten den gewünschten Erfolg. „In der zweiten haben wir ein paar Dinge angepasst, haben neue Zielräume gehabt, die dann auch immer wieder getroffen und dann vier Tore geschossen“, so Lucio Geral. Den Torreigen eröffnete Leon Walter bereits in der 47. Minute zum 0:1. Nur zwei Minuten später legte Ethan James Mullen Elmore das 0:2 nach (49.). Das Team übernahm nun endgültig die Spielkontrolle.

Joker sticht zweifach in der Schlussphase

Der Auswärtssieg wurde durch einen perfekt getimten Wechsel in der zweiten Halbzeit veredelt. Der in der 58. Minute für Irfan Brando eingewechselte Michel Sobek avancierte zum Doppeltorschützen. Erst traf er in der 73. Minute zum 0:3, bevor er in der Nachspielzeit (90.+4) den 0:4-Endstand markierte. „Auch in der Höhe in meinen Augen völlig verdient, also ein ganz klares Ergebnis in der zweiten Halbzeit“, lautete das zufriedene Urteil des Trainers der SG Union 1919 Klosterfelde.

Vorbereitung auf das Highlight gegen Lichtenberg 47

Mit 45 Punkten belegt die Union punktgleich mit dem F.C. Hansa Rostock II den vierten Tabellenplatz. Der Blick richtet sich bereits auf das kommende Kräftemessen mit dem Tabellenzweiten SV Lichtenberg 47. „Von daher ein guter Grundstein für das Highlight-Spiel gegen SV Lichtenberg 47 nächste Woche bei uns zu Hause am 1. Mai. Und da freuen wir uns riesig drauf“, betonte Lucio Geral. Die Vorbereitungszeit für den nächsten Auftritt ist knapp: „Das heißt regenerieren, kurze Woche, Freitag sind wir dann schon wieder im Einsatz – und wir schauen mal, wofür es da reicht.“