Union jubelt spät Fußball-Landesliga: Schafhausen siegt 3:2 bei Viktoria Arnoldsweiler. Treffer in der Nachspielzeit. von Aachener Zeitung · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

Torschütze zum 2:2 Viktorias Hussein Alawie (l.). – Foto: Manfred Heyne

Es war ein wichtiges Match für beide Mannschaften, wenn es um das Thema Klassenerhalt geht, und am Ende holte sich Union Schafhausen bei Viktoria Arnoldsweiler einen etwas glücklichen 3:2-Sieg. Damit bleiben die Kleeblätter Tabellenschlusslicht der Fußball-Landesliga, und die Unioner haben sich mit den drei Punkten aus dieser Zone befreit.

„Es war sicherlich kein überragendes Spiel der beiden Mannschaften, am Ende haben wir uns mit drei Punkten belohnt, sodass wir sehr zufrieden nach Hause fahren“, resümierte Gästetrainer Jörg Halfenberg. Logischerweise klang das Fazit des Heimteamtrainers Stephan Langen nicht so zufriedenstellend, denn seine Mannschaft hatte zu Beginn der Partie zwei oder drei sehr gute Torchancen ungenutzt gelassen, was sich im späteren Verlauf rächen sollte. „Uns hat die Gelb-Rote Karte nach gut 30 Minuten für einen Union-Spieler eher aus dem Tritt gebracht. Und als dann kurz nach der Halbzeit unser Samson Sayongo ebenfalls Gelb-Rot sah, waren die Räume natürlich sehr groß, wir mussten viel investieren, was wir leider nicht wirklich umgesetzt bekamen“, beklagte der Viktoria-Coach ein zerfahrenes Spiel mit einem ernüchternden Ergebnis.