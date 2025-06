Union ist arg gebeutelt, Weiden will den Klassenerhalt perfekt machen Vorbericht

Mittelrheinliga-Schlusslicht Schafhausen fehlen vier weitere Spieler, der Gast kann fast aus dem Vollen schöpfen.

Bei der Union Schafhausen ist man realistisch. Bei acht Punkten Rückstand auf den rettenden 13. Platz und noch drei Spielen sind die Chancen auf den Klassenerhalt nur noch theoretisch. Das Ziel heißt denn auch: „Wir wollen die Saison nicht als Tabellenletzter abschließen.“ Da das Restprogramm des Vorletzten BV Bonn-Endenich (zwei Punkte voraus) sehr anspruchsvoll ist, sieht man gute Möglichkeiten.

Nur Außenseiter

Gegen Teutonia Weiden, am Sonntag (15.15 Uhr) im Kuhlert zu Gast, ist die Union aufgrund der individuellen Qualität des Gegners Außenseiter – auch wenn der 13. der Rückrundentabelle (Schafhausen mit neun Punkten) auf den 16. (Weiden mit sieben Punkten) trifft. Wobei die Gäste insgesamt nach der guten Hinrunde insgesamt immer noch mit 34 Zählern auf Rang neun rangieren.

Die Schafhausener gehen arg gebeutelt in die Partie. Marc Hotopp (Gelb-Rote Karte auf der Bank nach der Auswechslung gegen Beeck), Niklas Demming (Gelb-Rot gegen Beeck) und Yves Henkens (zehnte Gelbe Karte) fehlen gesperrt. Elias Halfenberg ist in Urlaub, und Phillip Grüttner wird verletzungsbedingt allenfalls noch im letzten Saisonspiel einen Kurzeinsatz absolvieren können.

Die Spieler, die Union-Trainer Jochen Küppers auf den Platz schickt, werden mit Zuschaueru-Unterstützung wieder alles versuchen, zu punkten. Der Trainer weiß aber, dass alles passen muss. Die Fehler in der Defensive müssen deutlich reduziert werden, vor dem Tor ist mehr Kaltschnäuzigkeit nötig.

Weitgehend abgeschlossen sind die Planungen für die neue Saison. Mit zehn neuen Spielern ist Jochen Küppers, der in der kommenden Saison „nur“ noch als sportlicher Leiter fungieren und das Traineramt an Jörg Halfenberg abgeben wird, einig. Dazu zählen Leon Valicek (SC 09 Erkelenz), Luke Schmitz (SV Odenkirchen), Luca Iacoi (TuS Rheinland Dremmen) und Torwart Gerrit Thora (Eintracht Kempen). Die Schafhausener bleiben dabei ihrer Linie treu, junge Spieler aus tieferen Ligen zu entwickeln und an die Anforderungen der Spielklasse heranzuführen. Auch in der wahrscheinlich neuen Umgebung verfügt Union über eine große Anzahl an Spielern, die dann zwei Jahre Erfahrung in der Mittelrheinliga einbringen können. Mit dem neuen Kader müsste man in der Landesliga unter den ersten zehn Mannschaften mitspielen können.

Ein Sieg fehlt noch

Rein rechnerisch fehlt Teutonia Weiden noch ein Sieg zur endgültigen Sicherung des Klassenerhalts. „Im Optimalfall“, so der Sportliche Leiter Meik Kühnel hat die Teutonia nach Abpfiff des Spiels in Schafhausen Sicherheit. Dass es nicht einfach wird, weiß er. Meik Kühnel erwartet ein kampfbetontes Spiel, in dem seine Mannschaft gegenhalten muss und dann ihre fußballerische Klasse zur Geltung bringen kann. Der 5:3-Sieg gegen Porz in einem Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten war sehr wichtig.

Die Teutonia kann am Sonntag personell fast aus dem Vollen schöpfen. Auch Meik Kühnel, der am vergangenen Sonntag wegen einer Erkältung aussetzen musste, ist wieder dabei. Fehlen wird neben dem langzeitverletzten Niklas Valerius noch Jan Gruhn, der in der Partie gegen Porz die fünfte Gelbe Karte sah.

Der VfL Vichttal hat den Klassenerhalt seit dem vergangenen Wochenende auf Platz sieben mit bereits 38 Punkten sicher. Das ist umso bemerkenswerter, als das Team von Andi Avramovic in der Winterpause noch abgeschlagen auf dem letzten Platz stand, aktuell aber die beste Rückrunden-Mannschaft ist. Seriös wollen die Vichttaler daher auch die Saison zu Ende spielen, denn für ihren aktuellen Gegner FC Hürth (Sonntag, 15.30 Uhr) geht es noch um den Klassenerhalt.

„Unser eigener Respekt ist groß genug, dass wir aufgrund unserer Situation und der Chronologie in der Rückrunde auch dieses Spiel mit der entsprechenden Demut angehen werden“, ist sich Avramovic sicher, dass seine Mannschaft jetzt nicht alle Anspannung fallen lassen wird. „Hürth ist eine erfahrene Mannschaft, die noch mitten im Abstiegskampf steckt und viel Energie auf den Platz bringen wird. Vergangene Wochen waren wir selbst noch in der Situation, können sie also nachempfinden. Aber wir haben den Anspruch, unsere eigene Serie durch den zehnten Sieg in Folge zu erweitern.“

Der FC Wegberg-Beeck muss am Sonntag, 15 Uhr, zum FC Hennef, der auf dem ersten Abstiegsplatz ebenfalls noch um den Ligaverbleib kämpft. Auch wenn es für Beeck nach oben und unten um nicht mehr viel geht, möchte der Tabellenvierte doch in den verbleibenden drei Spielen den Sprung zurück aufs Podium schaffen, wo der Siegburger SV aktuell mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz drei steht.

Beecks Torjäger Marc Kleefisch, der bisher elf Saison-Treffer erzielte, hat unter der Woche seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 25-Jährige, der für Beeck bisher 49 Tore und 20 Vorlagen in 160 Partien verbuchte, geht in sein siebtes Jahr im Waldstadion – letztmals in dieser Saison übrigens am Mittwoch, 4. Juni, 20 Uhr, im vom Pfingstmontag vorgezogenen, letzten Heimspiel gegen Fortuna Köln II. (rau)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de