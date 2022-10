Union im Halbfinale des Emco Kreispokals Fünf Tore gegen den SV Bokeloh

Der SV Union Meppen hat mit dem Einzug ins Halbfinale des Emco Kreispokals eine hervorragende Leistung abgeliefert. Am Mittwoch gewann die Mannschaft mit 5:2 gegen den Kreisligisten, den SV Bokeloh.

Es war ein sehr verdienter Sieg, da die Hausherren mit großer Überzeugung spielten. Die Gäste schienen das Spiel zu leicht zu nehmen und es könnte sein, dass sie es unterschätzt haben. Trotzdem bekam Mathis Gersema viele Möglichkeiten um sein Team in Führung zu bringen. Außerdem hatten die Bokeloher viele Ecken, einmal sogar vier hintereinander. Die Bemühungen waren da und die Gefahr ebenfalls, aber die Meppener spielten kompakt und trafen in den richtigen Momenten: Eine starke Leistung der Mannschaft, die in der 1. Kreisklasse spielt.