Union Heyrothsberge zeigt Beachtung und Respekt für die Schiedsrichter Landesliga Nord +++ Heyrothsberger setzen ein sichtbares Zeichen für das Fair-Play

Der SV Union Heyrothsberge hat zusammen mit seinen Schiedsrichtern ein Zeichen für Fair-Play gesetzt. Ziel einer gemeinsamen Aktion ist es, in Erinnerung zu rufen, wie wichtig Schiedsrichter für den Fußball sind und auch in gewissen Situationen geschützt werden müssen. „Bei unserer letzten Mitgliederversammlung haben sich Schiedsrichter an den Vorstand gewandt und brachten die Idee mit, sich stärker für Fair-Play einzusetzen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Holger Becker.

Auf dem Einwurf folgten Taten. In gemeinsamen Treffen zwischen Vorstand und Unparteiischen des Clubs wurden Gedanken und Ziele ausgetauscht: Was ist unsere Botschaft und wie wollen wir sie herüberbringen? Schnell war allen Beteiligten klar, dass es vor allem um den Schutz der Referees gehen sollte. „Ohne Schiedsrichter können wir unserem liebsten Hobby nicht nachgehen. Über das Wie wurde auch schnell Einigkeit erzielt. Eine Bande sollte es werden: Möglichst groß und von allen Seiten einsehbar“, führte Becker fort.

Am letzten Landesliga-Spieltag, im Derby gegen die SG Güsen/Parey (1:0), war der neue Blickfang dann bereits montiert. Silvio Rüdiger und seine Schiedsrichterkollegen bedankten sich: „Es ist schön zu sehen, dass das Schiedsrichterwesen so viel Beachtung und Respekt im Verein findet. Das ist leider auf den Plätzen im Kreis oder im Land nicht immer der Fall. Als aktive Schiedsrichter bei Union möchten wir mit der Bande Spieler, Trainer und auch Zuschauer zum Nachdenken animieren, bevor Aussagen oder Gesten Schiedsrichtern gegenüber getätigt werden, welche auf und neben dem Spielfeld nichts zu suchen haben“, so Rüdiger. Umso wichtiger sei es, regelmäßig in Erinnerung zu rufen, dass Schiedsrichter, genau wie die Spieler, Trainer und Zuschauer Respekt verdienen. Schließlich eint alle die Leidenschaft für den Fußball.

__________________________________________________________________________________________________