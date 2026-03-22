Union Heilbronn verliert die Spitze, Aramäer gewinnen im Topspiel

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Vor 70 Zuschauern setzte sich der TSV Pfedelbach mit der Ruhe einer Mannschaft durch, die oben dranbleiben will. Lange hielt die SGM dagegen, doch in der 38. Minute brachte Jonas Göhner die Gäste in Führung. Als Sebastian Hack in der 70. Minute auf 2:0 erhöhte, war die Richtung endgültig vorgegeben. Für Pfedelbach ist dieser Auswärtssieg enorm wertvoll, weil die Mannschaft mit 37 Punkten in der erweiterten Spitzengruppe bleibt. Für Markelsheim/Elpersheim dagegen wird die Lage mit nur acht Punkten immer bedrückender. ---

Das Spitzenspiel hielt, was die Tabelle versprach – und am Ende jubelte Aramäer Heilbronn. Vor 320 Zuschauern entschied Lahud Abdulahad die Partie nahezu im Alleingang. In der 37. Minute brachte er Aramäer in Führung, in der 75. Minute legte er das 2:0 nach. Es war ein Sieg mit Wucht und Wirkung. Aramäer steht nun mit 41 Punkten an der Spitze. Böckingen bleibt bei 38 Punkten und musste in einem Spiel, das viel über die Statik des Aufstiegsrennens verriet, einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. ---

Vor 110 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das vor allem von Spannung lebte, aber keinen Treffer hervorbrachte. Für FC Union Heilbronn ist dieses 0:0 ein Ergebnis, das weh tut, weil parallel Aramäer Heilbronn gewann und damit an Union vorbeizog. Mit 41 Punkten bleibt Union zwar ganz oben dran, musste die Tabellenführung aber abgeben. Sportfreunde Lauffen wiederum verteidigten mit nun 35 Punkten ihre starke Position im oberen Mittelfeld. Es war ein Abend ohne Torjubel, aber mit spürbarer Bedeutung. ---

Der FSV Friedrichshaller SV hat sich in Untergriesheim mit einem späten Treffer durchgesetzt. Früh sorgte Fabio Schumacher in der 9. Minute für die Führung der Gäste. Yannik Rees glich in der 58. Minute für Untergriesheim aus und ließ die Gastgeber auf Zählbares hoffen. Doch in der 83. Minute schlug Marvin Sieger zu und entschied die Partie. Friedrichshall klettert damit auf 36 Punkte und bleibt im oberen Feld. Untergriesheim bleibt bei 22 Punkten und verpasst einen Befreiungsschlag. ---

In Erlenbach entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem keine Mannschaft den entscheidenden letzten Zugriff bekam. Marcel Varga brachte die Gastgeber in der 48. Minute in Führung, doch Max Gruber antwortete nur acht Minuten später mit dem 1:1. Als Laurin Karle in der 72. Minute das 2:1 für Erlenbach erzielte, sprach vieles für einen Heimsieg. Doch Kevin Stengel rettete Botenheim in der 83. Minute noch einen Punkt. Für beide Mannschaften ist dieses Remis eher ein halber Schritt: Erlenbach steht nun bei 20 Punkten, Botenheim bei 23. ---

Es war kein großes Spektakel, aber ein Sieg von großem Wert für den SV Wachbach. In einer Partie, in der lange wenig auseinanderlag, erlöste Jan Thomas die Gastgeber in der 58. Minute mit dem einzigen Treffer des Nachmittags. Wachbach verbessert sich damit auf 20 Punkte und verschafft sich etwas Luft. SG Sindringen/Ernsbach bleibt bei 17 Punkten und steckt damit weiter tief in einer Zone fest, in der jeder verlorene Sonntag sofort schwerer wirkt. ---

Diese Partie war schon vor der Pause fast entschieden. Mario Beez eröffnete in der 29. Minute, Moritz Lang erhöhte in der 43. Minute, ehe Marvin Gennrich und Thilo Kempf mit einem Doppelschlag in der 45. Minute alles klar machten. In der Schlussphase legten Hannes Tussetschläger (82.) und Jonas Hammel (83.) noch zwei weitere Treffer nach. Für SGM Mulfingen/Hollenbach ist dieses 6:0 ein Befreiungsschlag und ein starkes Zeichen im Kampf um Abstand nach unten. Mit 23 Punkten zieht die Mannschaft spürbar davon. Für SG Stetten/Kleingartach mit 13 Punkten ist es dagegen ein bitterer und harter Nachmittag. ---