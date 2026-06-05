Union Heilbronn oder Schwaigern: Das Finale einer großen Saison

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Sportfreunde Lauffen haben durch das 1:1 in Schwaigern zwar bewiesen, dass sie auch gegen Spitzenteams bestehen können, doch der ganz große Wurf nach oben ist verpasst. Mit 54 Punkten steht die Mannschaft auf Rang vier und kann eine starke Saison nun mit einem Heimsieg abrunden. Gerade vor eigenem Publikum dürfte der Anspruch klar sein: ein überzeugender letzter Auftritt, ein würdiger Abschluss, ein Zeichen der eigenen Stabilität. SGM Mulfingen/Hollenbach dagegen hat das bittere 3:4 gegen Untergriesheim in letzter Sekunde kassiert und reist mit einer offenen Wunde an. Mit 39 Punkten ist die Lage unangenehm, weil im unteren Drittel weiter vieles in Bewegung ist. Für die Gäste ist dieses Spiel deshalb keine Kür, sondern ein echter Stresstest. Lauffen will oben sauber schließen, Mulfingen/Hollenbach unten endlich durchatmen.

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Morgen, 15:30 Uhr TSV Erlenbach Erlenbach TSV Pfedelbach Pfedelbach 15:30 live PUSH

Für TSV Erlenbach ist die Lage ernst. Das 0:2 in Wachbach hat die Mannschaft bei 27 Punkten festgehalten und den Druck vor dem letzten Spieltag weiter erhöht. Zuhause braucht Erlenbach nun einen Auftritt mit Mut und Klarheit, weil ein weiterer Rückschlag das Zittern nur vergrößern würde. Es ist ein Spiel, in dem jeder gewonnene Zweikampf spürbar schwerer wiegt als noch vor wenigen Wochen. TSV Pfedelbach verlor zuletzt überraschend mit 2:3 gegen Stetten/Kleingartach und verpasste damit die Chance, mit noch mehr Ruhe in dieses Saisonfinale zu gehen. Mit 45 Punkten steht die Mannschaft stabil im Mittelfeld, sportlich droht nicht mehr viel, aber nach dem jüngsten Dämpfer wird sie kaum einfach nur austrudeln wollen. Für Erlenbach ist es ein Spiel um Hoffnung, für Pfedelbach eines um Haltung und einen ordentlichen Schlussakkord. ---

SG Sindringen/Ernsbach hat sich mit dem 3:2 in Neuenstein auf 40 Punkte geschoben und damit die eigene Ausgangslage deutlich verbessert. Dennoch ist ein letzter Heimsieg Gold wert, denn endgültige Entspannung gibt es im Tabellenkeller noch nicht. Die Mannschaft darf sich nicht darauf verlassen, dass die Konkurrenz patzt. Dieses Spiel verlangt noch einmal volle Konzentration, volle Spannung, vollen Einsatz. TG Böckingen kommt mit Rückenwind nach dem klaren 4:0 gegen Botenheim. Mit 53 Punkten spielt die Mannschaft eine starke Runde und kann den fünften Platz verteidigen oder vielleicht sogar noch verbessern. Der große Druck liegt also eher auf der Seite der Gastgeber. Gerade das macht diese Partie reizvoll: Sindringen/Ernsbach braucht Sicherheit, Böckingen kann mit Selbstbewusstsein und Offensivkraft auftreten. ---

TSV Botenheim hat sich trotz des klaren 0:4 in Böckingen in den vergangenen Wochen ein kleines Polster erarbeitet und steht bei 35 Punkten. Ganz frei von Sorgen ist die Mannschaft dennoch nicht, weil die Abstiegsfrage über der Liga weiter wie ein Schatten liegt. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten zählt deshalb nur ein Ziel: gewinnen, Ruhe schaffen, den Klassenverbleib mit aller Deutlichkeit unterstreichen. Für SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim ist der Abstieg längst besiegelt. Das 2:5 gegen Friedrichshaller SV war nur der nächste Beleg einer schweren Saison. Gerade deshalb kann der Tabellenletzte nun ohne Furcht spielen und den Gegner mit einer befreiten Haltung fordern. Botenheim ist Favorit, doch solche letzten Spiele gegen bereits abgestiegene Mannschaften sind oft unangenehmer, als es die Tabelle vermuten lässt. ---

FSV Friedrichshaller SV hat mit dem 5:2 in Markelsheim/Elpersheim noch einmal seine Offensivqualität gezeigt und geht mit 49 Punkten in den letzten Spieltag. Die Mannschaft steht solide da und kann die Saison mit einem Heimsieg sehr stark abrunden. Vor eigenem Publikum wird sie nicht den Statisten geben wollen, schon gar nicht gegen einen Gegner, der zuletzt im Mittelpunkt des Titelkampfs stand. Aramäer Heilbronn hat das Spitzenspiel gegen Union Heilbronn mit 1:3 verloren und damit die letzte echte Chance auf Platz eins wohl verspielt. Drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter vor dem letzten Spieltag sind in dieser Konstellation zu viel. Trotzdem wird Aramäer mit Wucht auftreten wollen, um eine starke Saison nicht mit einem matten Ausklang zu beenden. Es ist ein Spiel zwischen verpasstem Traum und sportlichem Stolz. ---

Morgen, 15:30 Uhr FC Union Heilbronn FC Union Heilbronn FSV Schwaigern Schwaigern 15:30 PUSH

Mehr Finale geht nicht. FC Union Heilbronn empfängt FSV Schwaigern, Erster gegen Zweiter, 64 Punkte gegen 62 Punkte, direkter Showdown um Meisterschaft und Aufstieg. Nach dem 3:1 bei Aramäer Heilbronn hat Union die Pole Position übernommen und weiß: Ein Sieg macht alles klar, ein Remis reicht ebenfalls zum Titel. Die Ausgangslage ist stark, aber der Druck ist gewaltig, weil es keinen zweiten Versuch mehr gibt. Schwaigern reist nach dem 1:1 gegen Lauffen mit der Gewissheit an, dass nur ein Sieg zum Sprung an die Spitze reicht. Genau darin liegt die besondere Wucht dieser Partie. Union darf kontrollieren, Schwaigern muss attackieren. Zwei Spitzenteams, ein letzter Spieltag, ein direkter Vergleich um alles. Die Liga hätte sich kein passenderes Finale schreiben können. Wie wird das Spitzenspiel zwischen dem FC Union Heilbronn und dem FSV Schwaigern enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit. ---

Sportfreunde Untergriesheim haben sich mit dem späten 4:3 in Mulfingen/Hollenbach eindrucksvoll zurückgemeldet. 33 Punkte bedeuten noch keine Erlösung, aber eine deutlich bessere Ausgangsposition als noch vor wenigen Wochen. Das letzte Heimspiel ist nun die große Chance, aus banger Hoffnung echte Erleichterung zu machen. Wer so spät so ein Spiel gewinnt, geht mit neuer Energie in den Schlusstag. SV Wachbach hat durch das 2:0 gegen Erlenbach einen enorm wichtigen Schritt gemacht und steht nun bei 35 Punkten. Das ist ein Vorsprung, aber kein Ruhekissen. In Untergriesheim wartet deshalb ein Spiel, in dem beide Mannschaften vieles zu verlieren haben. Gerade solche direkten Duelle entwickeln oft ihre eigene Härte und Nervosität. Für beide Seiten ist es ein Nachmittag, der nach Kampf und Rechnen riecht. ---