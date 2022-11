Union Hamborn erklimmt nach spektakulärem Sieg die Spitzenposition Kreisliga A2 Duisburg: Neun Tore und am Ende unverhoffte Spannung - einfach kann MTV Union Hamborn einfach nicht.

Das Duell um die Tabellenführung in der Kreisliga A, Gruppe 2, in Duisburg hat sich zu einem Zweikampf zwischen dem MTV Union Hamborn und dem TSV Bruckhausen entwickelt. Mal ist die eine Mannschaft eine Nasenlänge vorn, mal die andere. Durch ein packendes Offensivspektakel gegen die Spvgg Meiderich 06/95 hat der MTV die Bruckhausener als Liga-Primus abgelöst.

Langweilig wird es den Zuschauern bei Spielen mit Beteiligung des MTV Union Hamborn in dieser Saison wohl nicht. Ob Last-Minute oder Kantersiege, ob knappe Erfolge oder wahre Schützenfeste - die Unioner lassen es richtig krachen. So auch wieder am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen die Spvgg Meiderich 06/95. Am Ende stand zwar der Erfolg für Hamborn, doch mit andauernder Spielzeit entwickelte sich das Kräftemessen auf dem Rasen zu einer echten Nervenprobe.

Dabei begann zunächst alles nach Plan für die von Dominik Voigt trainierten Hamborner. Das Spielgerät war noch keine 120 Sekunden auf dem Grün unterwegs, als es auch schon das erste Mal in den Maschen einschlug. Timo Glomb vollstreckte nach Vorarbeit von Brendon Sean Spazier mit dem Kopf. Ebenfalls mit dem Kopf gelang Meiderich nur fünf Minuten später der Ausgleich durch Nick Kirstein. Das wiederum rief die Hausherren auf den Plan, die nach Toren von Noah Donai (14.) und einem Doppelpack von Patrick Belghaus (32./36.) auf 4:1 davonzogen und sich mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause verabschiedeten.