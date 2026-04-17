Union Fürstenwalde zittert sich zum Sieg gegen Blankenfelde-Mahlow Brandenburgliga: Die Partien des 22. Spieltags im Überblick. von LS · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Ahlschläger

Der heutige Auftakt zum 22. Spieltag der Brandenburgliga bot den Zuschauern eine leidenschaftliche Begegnung, die nach einer klaren Angelegenheit für die Hausherren aussah, am Ende jedoch in eine nervenaufreibende Schlussphase mündete. Während der FSV Union Fürstenwalde seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauerte, bewiesen die Gäste Nehmerqualitäten und kämpften sich bis zum Abpfiff zurück in die Partie.

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In einer von taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägten ersten Halbzeit schien der FSV Union Fürstenwalde den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow bereits vorzeitig besiegt zu haben. Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen und münzten ihre Überlegenheit konsequent in Zählbares um. Den Torreigen eröffnete Dennis Paul in der 36. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Nur sechs Minuten später war es erneut Dennis Paul, der in der 42. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) sorgte Ingo Wunderlich mit dem 3:0 für eine vermeintlich uneinholbare Führung.

Doch die Moral der Gäste blieb ungebrochen. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel leitete Julian Pfützner in der 46. Minute mit dem Tor zum 3:1 die Aufholjagd ein. Blankenfelde-Mahlow agierte fortan mutiger und setzte die Fürstenwalder Defensive unter Druck, während die Unioner um Stabilität bemüht waren. Erst in der 89. Minute gelang Timo Rehfeldt der Anschlusstreffer zum 3:2, was für eine dramatische Endphase sorgte. Am Ende rettete Fürstenwalde den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

In Frankfurt kommt es zum direkten Duell der Verfolger. Der Tabellenzweite (41 Punkte) empfängt den Dritten aus Brandenburg (38 Punkte). Frankfurt will den Fünf-Punkte-Abstand auf Neuruppin verkürzen, muss jedoch gegen einen BSC Süd bestehen, der das Hinspiel mit 3:2 für sich entschied. Für beide Mannschaften ist dieses Spiel eine Gelegenheit, ihre Ambitionen auf die Vizemeisterschaft zu untermauern. ---

Morgen, 15:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 SV Altlüdersdorf SV Altlüdersdorf 15:00 PUSH

In Sachsenhausen findet eine wichtige Begegnung im unteren Tabellendrittel statt. Der Gastgeber rangiert mit 22 Punkten auf dem 15. Platz und steckt damit tief in der Abstiegszone. Der SV Altlüdersdorf steht mit 24 Punkten auf Rang elf und hat nur einen knappen Vorsprung auf die gefährdeten Plätze. Das Hinspiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für Altlüdersdorf, was die Intensität dieses Nachbarschaftsduells unterstreicht. ---

Morgen, 15:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 Werder MSV 1919 Neuruppin Neuruppin 15:00 PUSH

Der Tabellenführer aus Neuruppin tritt beim Tabellenvierzehnten in Werder an. Mit 46 Punkten hat der MSV ein Polster von fünf Zählern auf den Zweitplatzierten. Werder hingegen benötigt mit 23 Punkten jeden Zähler, um die Abstiegsränge hinter sich zu lassen. Bereits das Hinspiel war eine enge Angelegenheit, die Neuruppin knapp mit 3:2 gewann. Für den Spitzenreiter geht es darum, keine Punkte gegen einen hochmotivierten Außenseiter liegen zu lassen. ---

Der Tabellenfünfte Ahrensfelde (31 Punkte) empfängt das Schlusslicht aus Petershagen. Die Gäste stehen mit 17 Punkten unter erheblichem Druck, den Anschluss an den 15. Platz nicht zu verlieren. Ahrensfelde geht als Favorit in die Partie, nachdem man bereits das Hinspiel mit 1:0 gewinnen konnte. Petershagen ist gefordert, defensiv stabiler zu stehen als zuletzt, um in Ahrensfelde für eine Überraschung zu sorgen. ---

Morgen, 15:00 Uhr Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde TSG Einheit Bernau TSG Bernau 15:00 live PUSH

Ludwigsfelde (Platz 12, 24 Punkte) empfängt den Siebten aus Bernau (29 Punkte). Die Gastgeber befinden sich in einem dicht gestaffelten Mittelfeld und wollen den Vorsprung auf die Abstiegszone ausbauen. Bernau hingegen möchte sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Dass Ludwigsfelde gegen Bernau punkten kann, bewiesen sie im Hinspiel, das sie auswärts mit 3:2 gewannen. ---

Morgen, 15:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg 15:00 PUSH

Die BSG Stahl Brandenburg belegt mit 32 Punkten den vierten Tabellenplatz und fordert den Tabellenneunten aus Oranienburg heraus. Die Gäste haben 25 Punkte auf dem Konto und wollen sich im Mittelfeld stabilisieren. Im Hinspiel dominierte Stahl Brandenburg die Partie und siegte deutlich mit 3:0. Oranienburg wird versuchen, dieses Ergebnis vergessen zu machen, während Stahl den vierten Platz festigen möchte. ---