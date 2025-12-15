Union Fürstenwalde setzt Schlusspunkt, Admira geht ernüchtert in Pause

Mit einem Nachholspiel endete die Hinrunde der Landesklasse Ost vor der Winterpause. Der FSV Union Fürstenwalde II setzt beim FSV Admira 2016 ein deutliches Zeichen und ordnet die Kräfteverhältnisse vor dem Jahreswechsel noch einmal klar.

Die Partie begann mit viel Anspannung auf beiden Seiten, doch Fürstenwalde zeigte früh, dass es den Jahresabschluss unbedingt positiv gestalten wollte. In der 20. Minute brachte Niklas Kosch die Gäste mit 1:0 in Führung und verschaffte Union Sicherheit. Admira reagierte jedoch mit Einsatz und Hoffnung: Nach einem Handspiel verwandelte Nils Grothe in der 27. Minute den fälligen Handelfmeter zum 1:1-Ausgleich und ließ die Gastgeber kurzzeitig an einen versöhnlichen Abschluss glauben.

Der letzte Auftritt vor der Winterpause brachte für den FSV Admira 2016 keine Erlösung, sondern eine weitere schmerzhafte Bestätigung der schwierigen Hinrunde. Gegen den FSV Union Fürstenwalde II unterlag Admira vor 59 Zuschauern mit 1:4 und bleibt damit tief im Tabellenkeller verhaftet.

Diese Hoffnung hielt jedoch nicht bis zur Pause. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug Fürstenwalde zu. In der 44. Minute stellte Luca Ziehm mit dem 2:1 die Führung wieder her, nur eine Minute später erhöhte Elias Dangelo Dölves in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:1. Die Partie war damit noch vor dem Seitenwechsel in eine klare Richtung gekippt.

Admira fand nach der Pause nicht mehr die Mittel, um das Spiel erneut offen zu gestalten. Union kontrollierte das Geschehen, verwaltete den Vorsprung und setzte kurz vor Schluss den endgültigen Schlusspunkt. In der 89. Minute traf Tilmann Max Wagenitz zum 4:1 und machte den Auswärtssieg endgültig perfekt.

Mit diesem Erfolg schiebt sich der FSV Union Fürstenwalde II auf 27 Punkte vor und überwintert im oberen Mittelfeld der Tabelle. Für Admira hingegen wird die Lage immer bedrückender: Neun Punkte, Platz 13 und 42 Gegentore zeichnen ein klares Bild einer Hinrunde voller Rückschläge. Während Fürstenwalde mit Rückenwind in die Pause geht, bleibt Admira nur die Hoffnung, im neuen Jahr einen Weg aus der Krise zu finden.