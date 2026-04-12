Union Berlin zieht Reißleine: Baumgart raus, Eta übernimmt

Kurz vor Mitternacht zieht Union Berlin die Reißleine und trennt sich von Steffen Baumgart und seinem Trainerstab um Danilo de Souza und Kevin McKenna. U19-Trainerin Marie-Louise Eta übernimmt bis Saisonende – und wird in der kommenden Saison den Frauen-Bundesligisten coachen. Das geben die Eisernen bekannt
Der 1. FC Union Berlin hat sich von Cheftrainer Steffen Baumgart sowie den Co-Trainern Danilo de Souza und Kevin McKenna getrennt. Das teilte der Bundesligist auf seiner Vereinshomepage mit.
Die Mannschaft wird die verbleibenden Spiele im Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta bestreiten. Die bisherige U19-Trainerin übernimmt die Profis mit sofortiger Wirkung bis zum Saisonende. Anschließend wird sie wie geplant Cheftrainerin der Frauen-Bundesligamannschaft.
Hintergrund der Entscheidung ist die sportlich enttäuschende Rückrunde. Seit der Winterpause gelangen Union lediglich zwei Siege in 14 Spielen. Die sportliche Leitung sieht angesichts der weiterhin angespannten Tabellensituation dringenden Handlungsbedarf.
„Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte“, erklärte Geschäftsführer Horst Heldt laut Vereinsmitteilung. Zugleich dankte er Baumgart und seinem Trainerteam für ihre Arbeit, die unter anderem zum Klassenerhalt in der Vorsaison beigetragen habe.
Eta zeigte sich entschlossen, die Herausforderung anzunehmen: „Ich habe die Überzeugung, dass wir mit dem Team die entscheidenden Punkte holen.“
Eine Nachfolge für den Trainerposten der U19-Junioren will der Verein zeitnah bekannt geben.
Meldung Anfang April:
Marie Louise Eta wird zur neuen Saison Cheftrainerin des Frauen-Bundesliga-Teams
Der 1. FC Union Berlin stellt die Weichen für die Zukunft seiner Frauen-Bundesligamannschaft – offiziell verkündet auf den Social-Media-Kanälen des Klubs Anfang April:
Zur neuen Saison übernimmt Marie-Louise Eta den Cheftrainerposten. Die 33-Jährige folgt auf Ailien Poese, die innerhalb des Vereins ins Nachwuchsleistungszentrum wechselt und dort die Juniorinnen betreuen wird.
Für Eta ist es der nächste Schritt in einer bemerkenswerten Entwicklung innerhalb des Klubs. Seit ihrem Einstieg im Sommer 2023 hat sie sich bei Union kontinuierlich nach oben gearbeitet. Zunächst als Co-Trainerin der U19-Junioren tätig, sammelte sie zusätzlich Erfahrungen im Profibereich der Männer, wo sie im Saisonendspurt beim Klassenerhalt unterstützte. In der darauffolgenden Spielzeit war sie als Individualtrainerin Teil des Frauen-Teams, das den Zweitliga-Titel holte und in die Bundesliga aufstieg.
In der laufenden Saison übernahm Eta erstmals hauptverantwortlich ein Team und führte die U19-Junioren ungeschlagen zur Staffelmeisterschaft in der DFB-Nachwuchsliga. Aktuell kämpft sie mit der Mannschaft noch um den Einzug ins Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft – ein Kapitel, das sie vor ihrem Wechsel zu den Frauen erfolgreich abschließen möchte.
„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins“, erklärte Eta bei ihrer Vertragsunterzeichnung. „Die Entwicklung der Mannschaft im ersten Bundesliga-Jahr habe ich intensiv verfolgt. Auf den bisherigen Erfolgen wollen wir aufbauen und das Team weiterentwickeln.“
Auch auf Führungsebene setzt man große Hoffnungen in die neue Cheftrainerin. Geschäftsführerin Jennifer Zietz betonte, Eta habe bereits in verschiedenen Bereichen des Vereins überzeugt: „Sie bringt sowohl fachliche Qualität als auch Persönlichkeit mit. Wir sind überzeugt, gemeinsam unsere ambitionierten Ziele erreichen zu können.“
Mit der Beförderung setzt Union Berlin einmal mehr auf interne Lösungen – und auf eine Trainerin, die den Verein aus unterschiedlichen Perspektiven kennt. Ein Ansatz, der sich bereits in der jüngeren Vergangenheit ausgezahlt hat.
Meldung auf Instagram von Anfang April
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