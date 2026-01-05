Union Berlin schlägt Erzgebirge Aue im 120-Minuten-Test

Winterpause = Testspiel-Zeit. In der zweiten Januar-Woche kehren die ersten Teams auf den Platz zurück.
FC Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin | 1:2
Tore: 0:1 Aljoscha Kemlein (9.), 0:2 Oliver Burke (54.), 1:2 Quentin Fraulob (108.)
FC Energie Cottbus - VSG Altglienicke
Anstoß: 13:00 Uhr
CD Castellon - 1. FC Union Berlin Frauen
Anstoß: 15:30 Uhr
Hertha BSC - Standard Lüttich
Anstoß: 15:30 Uhr
RW Hellersdorf - Weißenseer FC
Anstoß: 20:00 Uhr
Hertha BSC II - FSV Luckenwalde
Anstoß: 12:00 Uhr
Polar Pinguin - Lichtenberg 47
Anstoß: 12:00 Uhr
Viktoria Berlin II - Hertha BSC III
Anstoß: 12:00 Uhr
Adlershofer BC - Friedrichshagener SV
Anstoß: 12:00 Uhr
Berlin Lions FC - Berlin Lions FC II
Anstoß: 12:00 Uhr
BFC Dynamo - Optik Rathenow
Anstoß: 13:00 Uhr
SV Tasmania Berlin - SV Babelsberg 03
Anstoß: 13:00 Uhr
Blau Weiß 90 - BFC Meteor
Anstoß: 13:00 Uhr
Eintracht Mahlsdorf II - Lichtenberg 47 II
Anstoß: 13:00 Uhr
Fortuna Biesdorf - DJK SW Neukölln
Anstoß: 14:00 Uhr
Nordberliner SC II - Wittenauer SC Concordia II
Anstoß: 14:00 Uhr
1. FFV Spandau - SW Spandau II
Anstoß: 10:00 Uhr
1. FC Schöneberg II - SC Staaken II
Anstoß: 10:30 Uhr
SC Minerva III - BFC Meteor III
Anstoß: 11:00 Uhr
Stern 1900 - SSC Teutonia
Anstoß: 11:30 Uhr
Grünauer BC II - SC Borsigwalde U19
Anstoß: 11:30 Uhr
VSG Altglienicke II - Stern Marienfelde
Anstoß: 12:00 Uhr
Friedenauer TSC - S.D. Croatia
Anstoß: 12:00 Uhr
FC Internationale II - Berliner Amateure
Anstoß: 12:00 Uhr
TUS Makkabi II - Berliner SC II
Anstoß: 12:00 Uhr
1. FC Schöneberg - Weißenseer FC
Anstoß: 12:30 Uhr
Sperber Neukölln - Sperber Neukölln II
Anstoß: 13:15 Uhr
SC Minerva - CSV Afrisko
Anstoß: 13:30 Uhr
SF Johannisthal - Grünauer BC
Anstoß: 14:00 Uhr
Stern Britz - FC Spandau 06
Anstoß: 14:00 Uhr
SV Buchholz - Fortuna Pankow
Anstoß: 14:00 Uhr
