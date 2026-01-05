 2025-12-17T10:26:01.779Z

Testspiel
Feiert in Aue seinen 54. Geburtstag: Union-Trainer Steffen Baumgart
Feiert in Aue seinen 54. Geburtstag: Union-Trainer Steffen Baumgart – Foto: Stefan Fiebiger/Lukas Thoms

Union Berlin schlägt Erzgebirge Aue im 120-Minuten-Test

Testspiel-Übersicht

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Jupiler Pro League
La Liga 2
BZL Berlin-Staffel 3
KL A Staffel 4 Berlin

Winterpause = Testspiel-Zeit. In der zweiten Januar-Woche kehren die ersten Teams auf den Platz zurück.

Montag, 05. Januar

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin | 1:2
Tore: 0:1 Aljoscha Kemlein (9.), 0:2 Oliver Burke (54.), 1:2 Quentin Fraulob (108.)

Mittwoch, 07. Januar

FC Energie Cottbus - VSG Altglienicke
Anstoß: 13:00 Uhr

CD Castellon - 1. FC Union Berlin Frauen
Anstoß: 15:30 Uhr

Freitag, 09. Januar

Hertha BSC - Standard Lüttich
Anstoß: 15:30 Uhr

RW Hellersdorf - Weißenseer FC
Anstoß: 20:00 Uhr

Samstag, 10. Januar

Hertha BSC II - FSV Luckenwalde
Anstoß: 12:00 Uhr

Polar Pinguin - Lichtenberg 47
Anstoß: 12:00 Uhr

Viktoria Berlin II - Hertha BSC III
Anstoß: 12:00 Uhr

Adlershofer BC - Friedrichshagener SV
Anstoß: 12:00 Uhr

Berlin Lions FC - Berlin Lions FC II
Anstoß: 12:00 Uhr

BFC Dynamo - Optik Rathenow
Anstoß: 13:00 Uhr

SV Tasmania Berlin - SV Babelsberg 03
Anstoß: 13:00 Uhr

Blau Weiß 90 - BFC Meteor
Anstoß: 13:00 Uhr

Eintracht Mahlsdorf II - Lichtenberg 47 II
Anstoß: 13:00 Uhr

Fortuna Biesdorf - DJK SW Neukölln
Anstoß: 14:00 Uhr

Nordberliner SC II - Wittenauer SC Concordia II
Anstoß: 14:00 Uhr

Sonntag, 11. Januar

1. FFV Spandau - SW Spandau II
Anstoß: 10:00 Uhr

1. FC Schöneberg II - SC Staaken II
Anstoß: 10:30 Uhr

SC Minerva III - BFC Meteor III
Anstoß: 11:00 Uhr

Stern 1900 - SSC Teutonia
Anstoß: 11:30 Uhr

Grünauer BC II - SC Borsigwalde U19
Anstoß: 11:30 Uhr

VSG Altglienicke II - Stern Marienfelde
Anstoß: 12:00 Uhr

Friedenauer TSC - S.D. Croatia
Anstoß: 12:00 Uhr

FC Internationale II - Berliner Amateure
Anstoß: 12:00 Uhr

TUS Makkabi II - Berliner SC II
Anstoß: 12:00 Uhr

1. FC Schöneberg - Weißenseer FC
Anstoß: 12:30 Uhr

Sperber Neukölln - Sperber Neukölln II
Anstoß: 13:15 Uhr

SC Minerva - CSV Afrisko
Anstoß: 13:30 Uhr

SF Johannisthal - Grünauer BC
Anstoß: 14:00 Uhr

Stern Britz - FC Spandau 06
Anstoß: 14:00 Uhr

SV Buchholz - Fortuna Pankow
Anstoß: 14:00 Uhr

__________________________________________________________________________________________________

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 05.1.2026, 20:50 Uhr
serAutor