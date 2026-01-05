Union Berlin schlägt Erzgebirge Aue im 120-Minuten-Test

Winterpause = Testspiel-Zeit. In der zweiten Januar-Woche kehren die ersten Teams auf den Platz zurück.

CD Castellon - 1. FC Union Berlin Frauen

Anstoß: 15:30 Uhr

Freitag, 09. Januar

Hertha BSC - Standard Lüttich

Anstoß: 15:30 Uhr

RW Hellersdorf - Weißenseer FC

Anstoß: 20:00 Uhr

Samstag, 10. Januar

Hertha BSC II - FSV Luckenwalde

Anstoß: 12:00 Uhr

Polar Pinguin - Lichtenberg 47

Anstoß: 12:00 Uhr

Viktoria Berlin II - Hertha BSC III

Anstoß: 12:00 Uhr

Adlershofer BC - Friedrichshagener SV

Anstoß: 12:00 Uhr

Berlin Lions FC - Berlin Lions FC II

Anstoß: 12:00 Uhr

BFC Dynamo - Optik Rathenow

Anstoß: 13:00 Uhr

SV Tasmania Berlin - SV Babelsberg 03

Anstoß: 13:00 Uhr

Blau Weiß 90 - BFC Meteor

Anstoß: 13:00 Uhr

Eintracht Mahlsdorf II - Lichtenberg 47 II

Anstoß: 13:00 Uhr

Fortuna Biesdorf - DJK SW Neukölln

Anstoß: 14:00 Uhr

Nordberliner SC II - Wittenauer SC Concordia II

Anstoß: 14:00 Uhr

Sonntag, 11. Januar

1. FFV Spandau - SW Spandau II

Anstoß: 10:00 Uhr

1. FC Schöneberg II - SC Staaken II

Anstoß: 10:30 Uhr

SC Minerva III - BFC Meteor III

Anstoß: 11:00 Uhr

Stern 1900 - SSC Teutonia

Anstoß: 11:30 Uhr

Grünauer BC II - SC Borsigwalde U19

Anstoß: 11:30 Uhr

VSG Altglienicke II - Stern Marienfelde

Anstoß: 12:00 Uhr

Friedenauer TSC - S.D. Croatia

Anstoß: 12:00 Uhr

FC Internationale II - Berliner Amateure

Anstoß: 12:00 Uhr

TUS Makkabi II - Berliner SC II

Anstoß: 12:00 Uhr

1. FC Schöneberg - Weißenseer FC

Anstoß: 12:30 Uhr

Sperber Neukölln - Sperber Neukölln II

Anstoß: 13:15 Uhr

SC Minerva - CSV Afrisko

Anstoß: 13:30 Uhr

SF Johannisthal - Grünauer BC

Anstoß: 14:00 Uhr

Stern Britz - FC Spandau 06

Anstoß: 14:00 Uhr

SV Buchholz - Fortuna Pankow

Anstoß: 14:00 Uhr

__________________________________________________________________________________________________

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!