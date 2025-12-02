Union Berlin bezwingt FCM, Hertha BSC siegt, Energie Cottbus mit 8:1

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FC Energie Cottbus – SC Oberhavel Velten 8:1
Cottbus fegte mit beeindruckender Offensivkraft über Velten hinweg und legte früh die Grundlage für einen klaren Erfolg. Mareike Richter eröffnete in der 20. Minute den Torreigen, ehe Hanna Bramburger (27.) und Vanessa Krieg (38.) auf 3:0 erhöhten. Kurz nach der Pause gelang Marie Gutschke in der 51. Minute der Ehrentreffer für die Gäste – doch er wirkte eher wie ein Weckruf für Energie. Direkt im Gegenzug stellte Thea Kuntze den alten Abstand wieder her (52.), um anschließend mit zwei weiteren Treffern (57., 58.) ihren lupenreinen Hattrick perfekt zu machen. Annalena Scholtissek legte in der 78. Minute nach, bevor Thea Kuntze in der 84. Minute ihren vierten Treffer des Tages erzielte. Ein 8:1-Kantersieg, der die Überlegenheit der Gastgeberinnen eindrucksvoll unterstreicht.
SG Blau-Weiß Beelitz – 1. FFC Turbine Potsdam III 1:1
Die Partie begann mit einem frühen Nackenschlag für Beelitz: Kea Tammen brachte Potsdam bereits in der 10. Minute in Führung. Die Hausherrinnen suchten geduldig nach Lösungen und kamen zunehmend besser ins Spiel. Nach einer Stunde belohnten sie sich – Sabine Küpper traf in der 60. Minute zum Ausgleich. Trotz weiterer Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es beim 1:1, einem Remis, das durch viel Kampfgeist geprägt war.
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – SV Grün-Weiß Brieselang 0:4
Brieselang dominierte die Begegnung und feierte einen ungefährdeten Auswärtssieg. Kimberly Stegermaier brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung und setzte damit den Ton für den weiteren Spielverlauf. In der zweiten Halbzeit legten die Grün-Weißen richtig nach: Jenny Trommer erhöhte in der 71. Minute, bevor ein unglückliches Eigentor von Nina Zinnert (81.) das 0:3 bedeutete. Maria Diekmann setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt zum klaren 4:0.
