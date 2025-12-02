Union Berlin bezwingt FCM, Hertha BSC siegt, Energie Cottbus mit 8:1

1. FFV Erfurt – FC Hansa Rostock 4:1

Erfurt zeigte eine starke Reaktion auf den frühen Ausgleich und gewann am Ende überzeugend. Maja Felicitas Bauerschmidt brachte die Gastgeberinnen in der 18. Minute in Führung, doch Sabrina Eliseev glich nur vier Minuten später für Rostock aus. Nach der Pause dominierte Erfurt die Partie: Neele Gast traf in der 60. Minute zum wichtigen 2:1, bevor erneut Maja Felicitas Bauerschmidt (69.) den Abstand vergrößerte. In der Nachspielzeit setzte Patricia Osburg (90.+2) den Schlusspunkt zum 4:1-Erfolg.

1. FC Union Berlin II – 1. FC Magdeburg 2:1

120 Zuschauer sahen ein eng umkämpftes Spiel. Magdeburg startete stärker und ging bereits in der 6. Minute durch Charlotte Klein in Führung. Union meldete sich jedoch kämpferisch zurück und fand nach der Pause besser ins Spiel: Carla Jenete Okoro gelang in der 50. Minute der Ausgleich. Die Partie blieb offen, ehe Sherly Schulz in der 86. Minute den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für Union erzielte. Ein hart erkämpfter Erfolg für die Gastgeberinnen.

1. FFC Fortuna Dresden – 1. FFC Turbine Potsdam II 1:2

Dresden begann mutig und belohnte sich in der 29. Minute: Jennifer Keller verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 1:0. Potsdam blieb jedoch stabil und drehte die Partie noch vor und kurz nach der Pause. Felicitas Uhlig glich in der 39. Minute aus, und Anncharlotte Hampel brachte Turbine in der 47. Minute in Führung. Dresden suchte bis zum Schluss den Ausgleich, doch Potsdam verteidigte clever und nahm die drei Punkte mit.

FC Carl Zeiss Jena II – Hertha BSC 0:1

In einer taktisch geprägten Partie nutzte Hertha die entscheidende Szene eiskalt: Elfie Wellhausen traf in der 30. Minute zum Tor des Tages. Jena II bemühte sich über die gesamte Spielzeit, doch Hertha verteidigte konzentriert und brachte die Führung über die Zeit. Ein knapper Auswärtssieg.

Türkiyemspor Berlin – SV BW Hohen Neuendorf 1:0

Vor 53 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, das lange offen blieb. Türkiyemspor erwischte den besseren Start: Angelina Lübcke traf in der 14. Minute zum frühen 1:0. Beide Teams hatten im Laufe der Partie Chancen, doch die Defensive stand stabil. Am Ende reichte der frühe Treffer zu einem wichtigen Heimsieg.

SV Eintracht Leipzig-Süd – RB Leipzig II 2:3

RB Leipzig II zeigte eine starke erste Halbzeit und führte nach Toren von Natalie Grenz (16., 27.) und Leonie Preußler (41.) bereits deutlich mit 3:0. Leipzig-Süd gab jedoch nicht auf und kämpfte sich beeindruckend zurück in die Partie. Maleen Jankowski traf in der 61. Minute, Paula Melsheimer legte in der 73. nach. Trotz aller Bemühungen reichte es am Ende nicht ganz – RB Leipzig II rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.