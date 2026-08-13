Union 60 rettet spätes Remis gegen Oberneuland

– Foto: Andreas Harneit

Der FC Union 60 Bremen und der FC Oberneuland haben sich in einer torreichen Partie mit 3:3 getrennt. Beide Mannschaften führten zwischenzeitlich, ehe Union 60 in der Schlussphase noch den Ausgleich gelang.

Union 60 erwischte den besseren Start und ging bereits in der 7. Minute durch ein Eigentor nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Oberneuland fand jedoch schnell eine Antwort: Keanu Rogmann glich in der 16. Minute zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause brachte Nuhatt Kacar die Gastgeber mit einem Treffer in der 39. Minute erneut in Führung, mit dem 2:1 ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel wechselte Union-60-Trainer gleich doppelt und brachte Tim Wenke sowie Jonny Reinhardt für Leonard Jacob und den Torschützen Kacar. Die Wechsel änderten zunächst nichts am Spielverlauf zugunsten Oberneulands: In der 53. Minute glich Oberneuland zum 2:2 aus, ehe die Gäste in der 74. Minute sogar erstmals in Führung gingen und auf 2:3 stellten.