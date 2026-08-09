Union 60 gewinnt zum Auftakt bei Aufsteiger Schwachhausen

– Foto: Marwin Wolf

Der FC Union 60 Bremen ist erwartungsgemäß erfolgreich in die neue Saison gestartet und hat sich beim Aufsteiger TuS Schwachhausen mit 4:0 durchgesetzt. Vor der Partie hatte Schwachhausens Trainer Dennis Richter die favorisierte Rolle der Bremer betont und zugleich die Chance im ersten Saisonspiel als Neuling betont, ohne Druck aufspielen zu können.

Union 60 bestätigte die Favoritenrolle von Beginn an. Nuhatt Kacar brachte die Gäste bereits in der 14. Minute mit 0:1 in Führung. Schwachhausen kam in der Folge nicht entscheidend dagegen an, sodass Luc Leiberg in der 32. Minute auf 0:2 erhöhen konnte. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel setzte Union 60 den Torreigen fort: Nuhatt Kacar erzielte in der 47. Minute mit dem 0:3 seinen zweiten Treffer des Tages. Schwachhausen bemühte sich in der Folge um Ergebniskorrektur, blieb dabei jedoch ohne Erfolg. Den Schlusspunkt setzte Jonny Reinhardt, der in der 83. Minute zum 0:4-Endstand traf.