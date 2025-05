Union 06 stürzt Tabellenführer - Abstiegskampf kocht

Der 25. Spieltag der Berliner Bezirksliga Staffel 2 ist Vergangenheit – und er hatte es in sich. SC Union 06 stürzt den Tabellenführer SF Charlottenburg-Wilmersdorf und beschert Brandenburg 03 die Krone. Bei den abstiegsgefährdeten Teams gibt es Remis für Blau-Gelb (gegen Mitkandidat Spandau 06 ), Friedrichshain (gegen den FC Amed) und Borussia Pankow (gegen Tus Makkabi II). Alle Spiele in der Nachschau

Wieder bleibt Borussia Pankow trotz eines engagierten Auftritts ohne Dreier. Früh bringt Jakobs die Gastgeber in Führung, als er nach einem Offensivlauf aus der zweiten Reihe trifft. Doch Makkabi antwortet prompt: Haritos nutzt einen Abwehrfehler konsequent und sorgt noch in der Anfangsphase für den Ausgleich. Danach begegnen sich beide Teams auf Augenhöhe, echte Großchancen bleiben aber Mangelware. Es bleibt beim gerechten Remis.

Brandenburg 03 zeigt sich in Spandau äußerst effizient – und profitiert von Fehlern der Defensive des Gegners. Zwar bringt Fritsch die Gastgeber in Führung, doch Salantur dreht mit zwei Distanzschüssen kurz vor der Pause das Spiel. Nach dem Wechsel gleicht Prümke für Spandau aus, doch in der Nachspielzeit ist es Atabas, der Brandenburgs cleveres Auswärtsspiel krönt.

Nach einem Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten trennen sich Blau-Gelb und Spandau mit einem Unentschieden. Zunächst diktiert Spandau das Geschehen und geht verdient durch Abdel Hamid in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernehmen die Hausherren das Kommando und belohnen sich durch Nikkes Ausgleich gut 20 Minuten vor Schluss.

In einer torreichen Partie auf heimischem Boden lässt Anadoluspor von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Schon früh trifft Faruk Sözen doppelt und bringt sein Team komfortabel in Führung. Kurz darauf erhöht Mikelatze auf 3:0, ehe Mahlsdorf/Waldesruh durch einen schnellen Doppelpack von Zander wieder herankommt. Doch noch vor dem Seitenwechsel stellt Sözen mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her. Auch nach der Pause bleibt Anadoluspor das spielbestimmende Team. Hakan Erdem sorgt direkt nach Wiederanpfiff für das fünfte Tor der Gastgeber. Zwar kann Schleusner für die Gäste noch einmal verkürzen, doch in der Schlussminute krönt Sözen seine überragende Leistung mit seinem vierten Tor des Tages. Für Waldesruh spitzt sich die Lage im Tabellenkeller weiter zu.

Union 06 setzt seine beeindruckende Serie fort und bezwingt im Topspiel auch Charlottenburg-Wilmersdorf. Früh geraten die Gastgeber durch einen Treffer von Yao in Rückstand. Ivanov hält seine Mannschaft im Spiel. In der Schlussphase sorgt Westphal für den Ausgleich, bevor Masiuk zur umjubelten Führung verwertet. Der sechste Sieg in Folge bringt Union zurück auf Aufstiegskurs.

Was für ein verrücktes Spiel: In einem mitreißenden Bezirksliga-Duell liefert sich der Weißenseer FC mit Concordia Wilhelmsruh ein offenes Scheibenschießen, das am Ende mit einem knappen 5:4-Heimsieg für die Gastgeber endet. Schon nach wenigen Sekunden schlägt Wilhelmsruh zu – Bandemer nutzt eine Unachtsamkeit in der Defensive und bringt sein Team in Führung. Doch Weißensee reagiert sehenswert: Lehnhardt trifft aus über 30 Metern spektakulär zum Ausgleich. In der Folge wogt das Spiel wild hin und her. Koppehl bringt Wilhelmsruh per Handelfmeter erneut in Führung, ehe Wickner die Führung mit einem platzierten Schuss ausbaut. Doch Weißensee bleibt dran – Metz verkürzt nach einem Steilpass und überlistet den Torwart mit einem Lupfer. Noch vor der Pause gleichen die Hausherren durch Gaertner aus, der frei vor dem Tor eiskalt bleibt. Doch praktisch mit dem Pausenpfiff ist Wickner erneut zur Stelle und trifft nach einem langen Ball zum 4:3 für Wilhelmsruh. Nach der Pause dreht Weißensee das Spiel endgültig. Jung gleicht nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum aus, Manneh vollendet einen über die linke Seite vorgetragenen Angriff flach ins Eck zum 5:4. Wilhelmsruh wirkt in der Folge müde, bleibt aber mit Kontern gefährlich. Auf beiden Seiten ergeben sich in der Schlussphase hochkarätige Chancen: Machado scheitert gleich zweimal im Eins-gegen-eins an Keeper Osman, Wickner und Noack vergeben auf der Gegenseite freistehend. In einer hitzigen Partie mit vielen Gelben Karten und mehreren verletzungsbedingten Wechseln bleibt Weißensee letztlich der glückliche, aber nicht unverdiente Sieger – auch dank starker Vorlagengeber wie Hofmann, der zweimal mustergültig auflegt

Amed scheint das Spiel bereits zur Pause im Griff zu haben. Fardjad-Azad trifft früh, Asanovic legt kurz vor dem Seitenwechsel nach. Doch Friedrichshain steigert sich in der zweiten Hälfte, verkürzt durch Daut und kommt in der letzten Minute der Nachspielzeit durch einen Strafstoß von Marquez Prieto noch zum Ausgleich. In einer hitzigen Schlussphase sieht ein Amed Spieler die Rote Karte.