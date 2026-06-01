"Unheimlich stolz" - Vorwärts Nordhorn mit Aufholjagd in Brake

Der SV Vorwärts Nordhorn hat im Meisterschaftsrennen ein spektakuläres Ausrufezeichen gesetzt und beim SV Brake trotz langer Unterzahl noch mit 3:2 gewonnen. Brake hingegen verpasste es, im Abstiegskampf einen großen Schritt zu gehen und hat am letzten Spieltag das direkte Endspiel gegen BW Lohne II, mit denen man punktgleich ist.
Bereits nach vier Minuten mussten die Gäste einen herben Rückschlag verkraften, als Leon Frost wegen einer Notbremse die Rote Karte sah..
Trotz der Unterzahl hielt Vorwärts lange dagegen, geriet aber in der 36. Minute durch Dennis Wego mit 0:1 in Rückstand. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Brake gefährlich und erhöhte in der 83. Minute erneut durch Wego auf 2:0. Doch die Gäste gaben sich nicht auf.
„Die darauffolgende Reaktion und die Einstellung meiner Mannschaft, war unfassbar“, sagte Trainer Viktor Maier nach dem Spiel. Nur eine Minute nach dem zweiten Gegentor verkürzte Christopher Hölscher auf 1:2, ehe Kamaljit Singh in der 86. Minute den Ausgleich erzielte.
In der Nachspielzeit krönte das junge Eigengewächs Lennart Henry Heesmann die Aufholjagd mit dem 3:2-Siegtreffer für Nordhorn. „Wie jeder Einzelne über sich hinaus gewachsen ist und trotzdem an den Sieg geglaubt hat, macht mich unheimlich stolz!“, erklärte Maier nach dem späten Erfolg.
Nun hat Nordhorn am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand und kann mit einem Sieg gegen Vechta den Aufstieg und die Meisterschaft feiern.