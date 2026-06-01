"Unheimlich stolz" - Vorwärts Nordhorn mit Aufholjagd in Brake

Bereits nach vier Minuten mussten die Gäste einen herben Rückschlag verkraften, als Leon Frost wegen einer Notbremse die Rote Karte sah..

Trotz der Unterzahl hielt Vorwärts lange dagegen, geriet aber in der 36. Minute durch Dennis Wego mit 0:1 in Rückstand. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Brake gefährlich und erhöhte in der 83. Minute erneut durch Wego auf 2:0. Doch die Gäste gaben sich nicht auf.

„Die darauffolgende Reaktion und die Einstellung meiner Mannschaft, war unfassbar“, sagte Trainer Viktor Maier nach dem Spiel. Nur eine Minute nach dem zweiten Gegentor verkürzte Christopher Hölscher auf 1:2, ehe Kamaljit Singh in der 86. Minute den Ausgleich erzielte.