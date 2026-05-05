„Unheimlich stolz“: SV Günding macht die Meisterschaft vorzeitig klar Kreisklasse München 1 von Moritz Stalter · Heute, 10:39 Uhr · 0 Leser

Schnappschuss in der Gündinger Kabine: So sehen Meister aus. – Foto: SV Günding

Nach dem 4:0-Sieg gegen Bergkirchen ist der Aufstieg besiegelt. Trainer Liebl und sein Team feiern drei Spieltage vor Schluss.

Der SV Günding hat die Meisterschaft in der Fußball-Kreisklasse München 1 und damit den Aufstieg in die Kreisliga durch einen glatten 4:0-Sieg im Gemeindederby gegen Bergkirchen vorzeitig klargemacht. Der TSV Indersdorf vollbrachte unterdessen ein kleines Kunststück. SV Günding – TSV Bergkirchen 4:0: Der SV Günding holte schon drei Spieltag vor Saisonschluss souverän die Meisterschaft. Der Derbysieg fiel allerdings um zwei Tore zu hoch aus.

In den ersten zehn Minuten waren beide Mannschaften sichtlich nervös, auch den Torhütern unterliefen leichte Fehler. Lange Zeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Das 1:0 für Günding fiel in der 22. Spielminute nach einer Umschaltsituation, Emre Demir am zweiten Pfosten köpfte zur Führung ein. Die Partie blieb bis in die Schlussphase ausgeglichen. Bergkirchen musste aufmachen, da unterlief Lucas Brodesser nach einem Konter ein Eigentor – die Entscheidung Das 3:0 und 4:0 in der Nachspielzeit besorgten Philipp Schick und Keanu Pitthan. Fair der Kommentar von Bergkirchens Trainerduo Stefan Frimmer und Simon Zacherl; „Glückwunsch an den SV Günding, Stephan (Anm. d. Red.: Trainer Liebel) und sein Team zum Aufstieg, wer so konstant über die komplette Saison punktet, hat die Meisterschaft auch zu diesem frühen Zeitpunkt absolut verdient.“ Liebl vernahm es gern: „Wir sind unheimlich stolz auf die Mannschaft und auf das, was sie in dieser Saison geleistet hat.“ Spvgg Röhrmoos – SV Haimhausen 1:4: Ohne große Probleme holte sich der SV Haimhausen die drei Punkte beim Schlusslicht. Die Gäste bestimmten über die gesamte Spielzeit das Geschehen und erzielten drei Tore nach schönen Kombinationen. Josef Kuffner traf doppelt (10./45.), zudem war Johann Danner (43.) erfolgreich. Fabian Beck konnte für die SpVgg in der 61. Minute auf 1:3 verkürzen, doch den Schlusspunkt setzte Bemo Abdulla zum 1:4 in der 87. Minute.

„Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft mit viel Ballbesitz“, so SVH-Spielertrainer Christian Schmeizl. „In der zweiten Halbzeit war leider nicht mehr so viel Zug, aber insgesamt haben wir es erwachsen zu Ende gespielt.“ Christian Keßler, Trainer der SpVgg Röhrmoos, war enttäusch: „Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen, wir waren zu ängstlich und hatten überhaupt keinen Zugriff auf Gegner und Ball, die zweite Hälfte war dann besser, aber wir sind vor dem Tor generell zu harmlos.“ SV Niederroth – SV Ampermoching 1:4: Mit diesem Auswärtssieg ist der SV Ampermoching wieder zurück im Rennen um die Aufsrtiegsrelegation. Für die Niederrother hingegen war die zweite Niederlage in Folge es ein herber Rückschlag.

Das 0:1 für den SVA fiel durch Marko Todorovic in der 10. Minute nach einer Flanke von Tugay Karabazar. Schnell folgte das 0:2 in der 16. Minute, Edison Gjergji versenkte den Ball aus 16 Metern Ball im Kreuzeck. Mateo Velic brachte dann den SVN in der 68. Minute mit einem Distanzschuss zurück ins Spiel, doch Tugay Karabazar erhöhte in der 77. Minute auf 1:3 nach einer Vorlage von Kevin Alfa Kaza, der dann auch nach einem Konter den letzten Treffer des Spieles erzielte (90.). Das Fazit von Niederroths Teamsprecher Daniel Reisner: „Wir haben es uns selber zuzuschreiben durch einfache Fehler, aber das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch.“ „Ein verdienter Sieg, man hat dem Spiel angemerkt, um was es geht", sagte SVA-Sprecher Klaus Kirschner. TSV Indersdorf – SV Petershausen 6:2: Wer nach einer halben Stunde den Indersdorfer Fußballplatz verlassen hat, konnte das Endergebnis kaum glauben, denn die Gäste führten unter gütiger Mithilfe der Indersdorfer schon 2:0. Erst spielte Kevin Schopp einen unglücklichen Rückpass (13.), der ein Eigentor zur Folge hatte, dann nutzte Christoph Spielberger einen Fehlpass und erkannte, dass Indersdorfs Torhüter Jonas Tschiesche zu weit vor dem Tor stand – 0:2 nach 17 Minuten. Die Indersdorfer brauchten einen Moment, um sich zu schütteln, drehten aber rechtzeitig vor der Halbzeit auf. Kilian Schmeller und Marcel Truntschka egalisierten die Partie innerhalb weniger Augenblicke noch vor dem Pausenpfiff (43. und 44. Minurte).

Auch die Reaktion nach der Halbzeit war stark. Zunächst traf erneut Truntschka per direktem Freistoß (56.), ehe nur eine Zeigerumdrehung später Kapitän Christian Bopfinger mit einem platzierten Linksschuss auf 4:2 erhöhte. In den Schlussminuten baute Torjäger Marcel Truntschka seine herausragende Ligastatistik weiter aus und erzielte die Saisontore 26 und 27, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. Trunschka führt die ligaweite Torjägerliste jetzt unangefochten an. Zweiter ist Mateo Velic vom SV Niederroth mit 21 Toren. TSV Hilgertshausen – SpVgg Erdweg 6:1: Der TSV Hilgertshausen hat ein wahres Schützenfest gefeiert, weshalb Abteilungsleiter Norbert Schneider eine naheliegende Frage aufwarf: Warum nicht iommer so?

Wer zu spät kam, musste sich nicht grämen, denn zur Halbzeit hieß es noch 0:0. Die beste Torchance vor der Pause hatte Andi Schmid, der jedoch knapp das Tor verfehlte (37.). Der erste Warnschuss der Gäste war ein Freistoß, der nur knapp am Kreuzeck vorbeistreifte (43.) Mit den Einwechslungen von Jakob Lorenz, Josef Keimel und Tim Borsbach kam neuer Schwung in die Partie. Borsbach eröffnete den Torreigen mit einem schönen Drehschuss ins Kreuzeck (51.). Nur fünf Minuten später nutzte Marius Klimmer ein Missverständnis in der Erdweger Abwehr zum 2:0. Hilgertshausen war nun richtig in Spiellaune. Marius Klimmer vollstreckte nach einem Flachpass von Keimel zum 3:0. Das nächste Tor leitete Keeper Aron Sturm mit einem Abwurf auf Tim Borsbach ein, dessen Zuspiel Keimel verwandelte (78.). In der 86. Minute kamen die Gäste nach einer Ecke zum Anschlusstreffer durch Martin Arzberger. Dann war wieder Hilgertshausen an der Reihe: Felix Lang (90.) und wiederum Keimel (91.) machten das halbe Dutzend voll. SV Odelzhausen – TSV Schwabhausen 2:1: In einer chancenarmen ersten Hälfte tat sich Odelzhausen schwer, ins Spiel zu finden. Schwabhausen wirke zunächst präsenter. Die Führung der Gäste fiel nach einer guten Kombination: Nach einem Ballgewinn auf der rechten Seite und einer Flanke inklusive Ablage traf Sebastian Schuff per Direktabnahme zum 0:1 (12.). Odelzhausen kam offensiv kaum zur Entfaltung, die beste Gelegenheit war ein Lattentreffer von Daniel Karlstetter nach einem langen Ball.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Odelzhausener. Sie agierten deutlich engagierter und kamen schnell zum Ausgleich. Nach einer Ecke wurde ein Kopfball zunächst auf der Linie geklärt, ehe Paul Platonov den Ball zum 1:1 ins Netz drückte (47.). In der Folge entwickelte sich ein offeneres Spiel, in dem Schwabhausen vor allem über Konter gefährlich blieb. Den entscheidenden Treffer erzielten jedoch die Gastgeber: Nach einem Angriff über die linke Seite zog Sascha Richter nach innen und traf sehenswert zum 2:1 (78.). In der Schlussphase drängte Schwabhausen auf den Ausgleich und kam zu mehreren guten Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt. AEG Dachau – FC Tandern 2:0: Im Kellerduell stand für beide Teams viel auf dem Spiel – entsprechend vorsichtig agierten die Mannschaften zunächst. Zwingende Torchancen blieben lange Mangelware, denn beide Defensivreihen standen stabil und ließen kaum klare Abschlüsse zu. Erst kurz vor der Pause kamen die Gastgeber einmal durch: Alexandros Tanidis nutzte die Gelegenheit und brachte AEG in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung (45.+4).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, AEG wirkte jedoch zielstrebiger. Die Dachauer kontrollierten das Geschehen zunehmend und ließen defensiv wenig zu. Mit dem zweiten Treffer sorgten sie schließlich für die Vorentscheidung: Konstantinos Kabaptzis erhöhte in der 76. Minute auf 2:0. Tandern fand in der Folge keine Mittel mehr, um noch einmal zurückzukommen. AEG brachte den Vorsprung souverän über die Zeit. Mit dem Erfolg sicherten sich die Dachauer drei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt und können nun befreit aufspielen. Tandern rutschte auf den vorletzten Platz ab – und muss Stand jetzt in die Relegation. Kreisklasse Zugspitze VfL Egenburg – SC Schöngeising 1:5: Egenburg musste gegen den Aufstiegskandidaten früh einem Rückstand hinterherlaufen. Bereits in der 2. Minute nutzte Kristian Paluca eine Unachtsamkeit und brachte die Gäste in Führung. Der VfL zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt und kam über Standards ins Spiel zurück: Nach einer Ecke köpfte Spielertrainer Christian Hain zum 1:1 ein (18.).