Ungnade-Gala sichert Meyenburger SV den Sieg, Maulbeerwalde dreht auf

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – SG Stahl Wittstock 2:0 Vor 185 Zuschauern feierte der BSV Schwarz-Weiß Zaatzke einen wichtigen Heimsieg. Maik Menzel brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung, und lange blieb das Spiel offen. Wittstock drängte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich, doch Zaatzke verteidigte diszipliniert und setzte in der Nachspielzeit durch Stephan Lothar Manfred Obst (90.) den entscheidenden Schlusspunkt. Eine abgeklärte Vorstellung, die mit drei Punkten belohnt wurde.

MSV 1919 Neuruppin II – FSV Veritas Wittenberge/Breese II 1:1 In einem ausgeglichenen Spiel trennten sich die Teams 1:1. Ein Eigentor von Lucas-Benedict Gehrke (38.) brachte die Gastgeber zunächst in Front, doch Philip Awe (53.) glich nach dem Seitenwechsel für die Gäste aus. Beide Mannschaften zeigten viel Einsatz, doch am Ende fehlte die Präzision im Abschluss, um das Spiel für sich zu entscheiden.

SV Prignitz-Maulbeerwalde – SV Eintracht Alt Ruppin II 4:2 Ein torreiches Duell mit vielen Wendungen erlebten die 58 Zuschauer. Calvin Hahn (21.) und Johannes Link (35.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung, doch Alt Ruppin II kämpfte sich dank zweier Treffer von Thomas Nowitzki (39., 50.) zurück. Danach übernahm wieder der Gastgeber: Jannes Langerwisch (62.) stellte die Weichen auf Sieg, Oliver Schulz (80.) machte den 4:2-Erfolg perfekt. Ein Heimsieg in einer lebhaften Partie.

Meyenburger SV Wacker 1922 – SV Union Neuruppin 1990 3:1

Der Meyenburger SV Wacker präsentierte sich stark und entschied die Partie verdient für sich. John Ungnade (12.) traf früh zur Führung, doch nach dem Ausgleich durch Maximilian Haupt (56.) blieb es spannend. Ungnade ließ sich davon nicht beirren und legte mit zwei weiteren Treffern (68., 88.) nach – ein Dreierpack, der den Sieg sicherte. Neuruppin hielt phasenweise gut mit, musste sich aber der individuellen Klasse Ungnades beugen.

SV Blumenthal-Grabow – Zernitzer SV 1951 2:1

Ein enges Spiel mit spätem Sieger. Jacob Rossa (12.) brachte die Gäste in Führung, doch Erik Berndt (15.) glich nur drei Minuten später per Foulelfmeter aus. Beide Mannschaften lieferten sich danach ein intensives Duell, ehe Marcel Weckwerth (88.) die Hausherren kurz vor Schluss jubeln ließ. Ein hart erkämpfter Heimerfolg für Blumenthal-Grabow.

SV 90 Fehrbellin – SV Eiche 05 Weisen 1:0

Fehrbellin erkämpfte sich vor 120 Zuschauern einen knappen, aber wichtigen Sieg. In einer umkämpften Partie fiel das einzige Tor durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Niklas Grimmoni (70.). Weisen versuchte in der Schlussphase alles, doch Fehrbellin verteidigte geschlossen und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit – ein Erfolg, der vor allem auf kämpferischer Leistung basierte.

Uckermarkliga

Es fand kein Spiel statt.

