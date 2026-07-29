Unglücksrabe Jonas Held: Saisonaus für den Wildenauer Der junge Mittelfeldmann hat sich das Kreuzband gerissen und wird in dieser Saison nicht mehr eingreifen können von Florian Würthele · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Wird dem SC Luhe-Wildenau monatelang nicht zur Verfügung stehen: Jonas Held. – Foto: Dominik Meier-Adlhoch

Im Vorfeld des Heimspiels gegen den FC Amberg ereilt den SC Luhe-Wildenau eine personelle Hiobsbotschaft. Der Nordoberpfälzer Landesligist muss lange Zeit auf Jonas Held verzichten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hatte sich beim Saisonauftakt in Lam eine schwere Knieverletzung zugezogen. Ursprünglich bestand Verdacht auf einen Außenbandriss. Es kam allerdings noch dicker. Wie eine MRT-Untersuchung zu Wochenbeginn ergab, hat sich Held das vordere Kreuzbandriss gerissen und zusätzlich am Außenband verletzt. Heißt im Klartext: Aller Voraussicht nach wird der Jungspund in der restlichen Saison nicht mehr für die Oberwildenauer auflaufen können. Dies bestätigt Spielertrainer Benjamin Urban auf Nachfrage.

Auf seinen sozialen Kanälen gibt der Landesligist dem sympathischen Fußballer warme Worte auf den Weg: „Lieber Jonas, der gesamte SC Luhe-Wildenau steht hinter dir. Zeit heilt alle Wunden – und wir sind überzeugt, dass du auch diese Herausforderung mit deiner positiven Art und deinem Kampfgeist meistern wirst. Wir freuen uns schon jetzt auf den Tag, an dem wir dich wieder auf dem Platz sehen.“



Unglücksrabe Jonas Held: Erst vor knapp einem Jahr kämpfte er sich nach seinem Armbruch eindrucksvoll zurück und arbeitete sich wieder in die Mannschaft. Jetzt also der nächste herbe Rückschlag für den jungen Mittelfeldspieler, der sich gut entwickelt hat im Wildenauer Trikot. Im Sommer 2024 wechselte Held vom TB 03 Roding zum Sportclub, für den er bislang 40 Landesligaspiele bestritt. Mehr und mehr entwickelte er sich zu einem Leistungsträger. Weitere Einsätze werden in den nächsten Monaten jedoch erstmal nicht hinzukommen.