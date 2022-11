Unglückliches Unentschieden gegen Tabellenletzten

Am heutigen Sonntag trafen die Rot-Schwarzen Jungs vom TSV Regglisweiler auf den Tabellenletzten SC Staig II. Im letzten Aufeinandertreffen, in der vergangenen Sommerpause, konnte der TSV Regglisweiler die Partie mit 0:2 gewinnen und hoffte auch in der Runde ein ebenso gutes Ergebnis einfahren zu können.





Die Gäste aus Regglisweiler kamen erstaunlich souverän aus der Kabine und drückte den Hausherren aus Staig ihr Spiel auf. In dieser Phase belohnten sie sich dann auch mit einem schön herausgespielten 0:1 durch Eren Sönmez in der 16. Spielminute. Danach war jedoch nicht mehr viel vom schönen Fussball zu sehen und das Spiel glitt immer mehr in die Hände der Gastgeber, die vor der Halbzeit einige gute Torchancen ungenutzt ließen. Mit einem knappen Vorsprung ging es dann in die Halbzeit und die Fans der Rot-Schwarzen hofften nach der Pause wieder mehr von ihrer Mannschaft zu sehen.

Doch es kam anders als erwünscht, nur knapp fünf Minuten nach dem Seitenwechsel glichen die Hausherren zum 1:1 aus. Torschütze war Jonas Ott.

Trotzdem ließen die Jungs vom TSV nicht den Kopf hängen und nur zwei Minuten später (52. Spielminute) traf Kelmend Krasniqi zur erneuten Führung. Auslöser war ein Patzer des gegnerischen Torhüters.

Man merkte das die Härte in den Zweikämpfen weiterhin zu nahm, trotzdem versuchten beide Mannschaften sich spielerisch weiter Torchancen zu erarbeiten. In der 66. Spielminute glich erneut Jonas Ott aus, nach einem Stellungsfehler der Abwehr kam eine scharfe Flanke in den 5er, in dem über Umwege der Ball vor dem besagten Stürmer landete der nur noch einschieben musste. Doch auch wie nach dem ersten Ausgleichstreffer konterten die Gäste wieder, nur drei Minuten später eroberte Timo Lendvay den Ball im Mittelfeld und schickte Tim Schick auf die Reise. Der schnelle Flügelspieler war von der Abwehr nicht zu halten und netzte gekonnt ein. Leider blieb es nicht bei diesem Ergebnis, in der 78. Spielminute nickte erneut Jonas Ott durch einen Eckball zum 3:3 Endstand ein.

Auf die nächste Partie der Rot-Schwarzen freuen sich alle Spieler und Anhänger besonders, dann geht es zu Hause im Derby gegen den TSV Dietenheim.