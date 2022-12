Unglückliches Unentschieden für den FC Welzheim 06 II

Das Spiel des FC Welzheim 06 II gegen die zweite Vertretung des FC Oberrot lief von Beginn an nur in eine Richtung.

Die Mannschaft um Trainer Stefan Gerosa erspielte sich bereits in der Anfangsphase etliche Chancen, scheiterte allerdings, wie so oft, an der miserablen Chancenverwertung. Somit ging es torlos in die Halbzeitpause. Auch in Hälfte zwei zeichnete sich ein ähnliches Bild ab, bis Handlos nach Vorarbeit von Sener auf 1:0 stellte (57.) Der klar überlegene Gast aus Welzheim erspielte sich in der Folge weiterhin hochkarätige Chancen im Minutentakt und liess auch defensiv nichts anbrennen - bis zur 89. Minute. Ein vermeintliches Handspiel des gegnerischen Stürmers sorgte dafür, dass die Welzheimer Hintermannschaft nur noch tatenlos dabei zusah, wie der Gastgeber zum 1:1 ausglich. Der Pfiff des Unparteiischen blieb aus.