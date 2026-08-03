 2026-07-30T07:56:49.385Z

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Unglücklicher Fehlstart: Osterrönfelder TSV unterliegt TuS Jevenstedt

von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Leif Thomsen (re.) und dem Osterrönfelder TSV klebte zum Saisonstart das Pech an den Füßen.
Leif Thomsen (re.) und dem Osterrönfelder TSV klebte zum Saisonstart das Pech an den Füßen. – Foto: Olaf Wegerich

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Osterrönfeld

Der Osterrönfelder TSV hat den Auftakt in die neue Spielzeit der Verbandsliga West unglücklich verpasst. Im Nachbarschaftsduell musste sich die „blau-gelbe Mannschaft vom Bahndamm“ vor 350 Zuschauerinnen und Zuschauern dem Landesliga-Absteiger TuS Jevenstedt mit 1:2 (0:2) geschlagen geben. Neben der bitteren Auftaktniederlage trübte vor allem eine schwere Verletzung von Kevin Czaja, der sich am Schultereckgelenk verletzte, die Partie.

Vor ansehnlicher Kulisse begannen beide Teams zunächst vorsichtig, abwartend und sichtlich nervös. Dementsprechend blieben nennenswerte Torraumszenen in der Anfangsphase Mangelware. Hektik kam erstmals nach 25 Minuten auf, als Jevenstedt einen Lattentreffer im Nachschuss nicht im Tor unterbringen konnte.

Doppelschlag nach umstrittener Szene schockt den OTSV

Die Begegnung nahm kurz vor der Pause eine unglückliche Wendung aus Sicht der Gastgeber. In der 32. Minute konnte sich OTSV-Mittelstürmer Jamie Liß stark gegen zwei Gegenspieler durchsetzen, stand völlig frei vor dem Tor – doch Schiedsrichter Bjarne Magnus Naujoks entschied fälschlicherweise auf Abseits.

Die Strafe folgte auf dem Fuß: Nahezu im direkten Gegenzug vollendete Fynn Hogrefe zum 0:1 für die Gäste (33.). Die geschockten Gastgeber verloren daraufhin kurzfristig die Kontrolle und Konzentration, was Jevenstedt gnadenlos ausnutzte: Nur eine Minute später traf Lucas Seefeldt per sehenswertem Kopfball zum 0:2-Pausenstand (34.).

Aufholjagd nach der Pause bleibt belohnt

Osterrönfelds Trainer Fabian Doege reagierte zur Halbzeit und brachte den erst am Donnerstag aus dem Urlaub zurückgekehrten Jon Truschkowski in die Partie. Der frische Impuls zeigte sofort Wirkung: Die Mannschaft bäumte sich auf, übernahm mit wesentlich mehr Ballbesitz das Kommando und drängte die Gäste tief in die Defensive.

Der verdiente Lohn folgte in der 56. Minute: Jon Truschkowski tauchte nach feinem Zuspiel frei vor dem Jevenstedter Gehäuse auf und schloss platziert zum 1:1-Anschlusstreffer ab.

In der Folge drängten die Hausherren vehement auf den Ausgleich, wurden jedoch immer wieder von fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen im Offensivdrang gebremst. Trotz zahlreicher weiterer Chancen sollte der verdiente Punktgewinn für den Osterrönfelder TSV am Ende nicht mehr gelingen, sodass die Gäste die Punkte entführten.

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
Osterrönfelder TSV
Osterrönfelder TSVOsterrönfeld
TuS Jevenstedt
TuS JevenstedtJevenstedt
1
2
Abpfiff

  • Osterrönfelder TSV: Silas Jurkat-Einfeldt – Joshua Dorroch, Emircan Arslan, Johannes Bruns, Jamie-Fynn Liß, Tim Münz (78. Jannik Landtreter), Jonas Landtreter, Fabian Baltz (46. Jon Truschkowski), Leif Thomsen, Kevin Czaja, Jos Nickels (83. Silas Barho)
  • Trainer: Fabian Doege
  • TuS Jevenstedt: Titus Rohwer – Louis Ranck, Hannes Schlueter, Fynn Hogrefe (78. Timo Lindenlaub-Klug), Lucas Seefeldt (66. Robin Grell), Maximilian Ecke (90. +4 Levin Knittler), Kjell Gunther, Tom Solterbeck, Lukas Boewe, Mattes Brusberg, Luca Rohwer
  • Trainer: Guido Wieck
  • Schiedsrichter: Bjarne Magnus Naujoks
  • Assistenten: John Wilhoeft, Stefan Bremer
  • Tore: 0:1 Fynn Hogrefe (33.), 0:2 Lucas Seefeldt (34.), 1:2 Jon Matti Truschkowski (56.)