Unglücklicher Einstand für Fuhlenbrocks Erste

Am morgigen Samstag (12. Juli, 16Uhr) wird das Finale des Axa-Cups gespielt – und das ohne Beteiligung der beiden Gastgeber-Teams. Während die Reserve von Blau-Weiß Fuhlenbrock den Einzug ins Halbfinale schaffte, scheiterte die erste Mannschaft bereits in der Gruppenphase. Nun tragen der FC Welheim und der SuS 21 Oberhausen den Gewinner unter sich aus.

Weniger erfreut hingegen ist die sportliche Leitung, in Form von Murat Memisoglu. Von seinen Erwartungen blieb die Mannschaft weit entfernt: „Ich hatte mir gegen Welheim und Fortuna II ehrlich gesagt sechs Punkte erhofft. Die beiden Ergebnisse haben mich schon enttäuscht.“ Schlussendlich relativiert er den Misserfolg dann aber doch: „Wir befinden uns in der Vorbereitung. Mit etwas Abstand sollte man die Resultate nicht überbewerten.“

Die Spiele liefen alles andere als nach Plan. Gegen den jetzigen Finalisten aus Welheim, musste sich Reiß' Truppe mit einem 1:4 geschlagen geben. Am Folgetag sprang für den A-Ligisten auch nur ein Zähler gegen Fortuna Bottrop raus. Die 0:5-Niederlage im letzten Gruppenspiel, gegen den zweiten Finalteilnehmer aus Oberhausen, bildete den bitteren Schlusspunkt. Genervt kommentiert der 31-jährige Übungsleiter: „Wir eiern momentan einfach nur von Spiel zu Spiel.“ Hinzukommen verletzungs-, sowie urlaubsbedingte personelle Sorgen, die sich Reiß schon zum Start der Vorbereitung machen muss. Auch ein Grund für die ernüchternden Leistungen. Nichtsdestotrotz blickt er positiv in Richtung Saisonstart: „Wir stehen noch ganz am Anfang der Vorbereitung. Unsere Körner holen wir uns in den kommenden Wochen.“

Fuhlenbrock-Reserve setzt sich gegen A-Ligisten durch

Ganz im Gegensatz dazu, konnte sich die Reserve aus Fuhlbrock bis ins Halbfinale kämpfen, wo sich die junge Truppe dann aber mit einer knappen 1:2-Niederlage geschlagen geben musste. Neid ist da keinesfalls vorhanden, Reiß freut sich für seinen Trainerkollegen Rolf Briele: „Ich freue mich riesig für die Jungs und natürlich auch für Rolf.“ Die sportliche Leitung zeigt sich ebenfalls erfreut und von einem Team, dass durch spielerische Stärke und Lust die Gruppenhase überstanden habe.

Das Team, das auch in der kommenden Saison in der Kreisliga B antreten wird, konnte sich in der Gruppenhase gegen gleich zwei A-Ligisten durchsetzen. Der 5:2-Erfolg im letzten Gruppenspiel setzte der Leistung die Krone auf. Briele zeigt sich mehr als zufriedengestellt: „Mit so einem Abschneiden konnte man nicht unbedingt rechnen. Aber die Jungs sind die Spiele taktisch sehr diszipliniert und mutig angegangen.“

Die Besonderheit: Briele kann mit einem sehr jungen Kader arbeiten, denn die meisten Spieler haben in der abgelaufenen Saison noch in der hauseigenen A-Jugend gespielt – ein gutes Zeichen für die Jugendarbeit im Verein: „Die Jungs wurden von Steffen Ludwig, unserem A-Jugendtrainer, hervorragend ausgebildet. Das sieht man sofort. Wir haben nur zweimal zusammen trainiert und jeder wusste sofort, was er zu tun hat. Die Laufwege, die Absprachen, das hat alles schon gut funktioniert. In Fuhlenbrock entsteht gerade etwas Großes. Die Übergänge zwischen Jugend- und Seniorenbereich sind sehr gut abgestimmt. Mit Adrian und Murat funktioniert der Austausch reibungslos. Ich schätze die beiden sehr.“

Ob die Reserve sich in der Saison beweisen, und die Turnier-Leistungen bestätigen kann, und die erste Mannschaft ihre Körner noch sammeln kann, wird sich nach der Vorbereitung zeigen.