Unglückliche Pleite zum Jahresauftakt

Miron Tadic verliert mit dem SV Avenwedde 0:1 gegen Hövelhof. – Foto: Philipp Bülter

Kann man ein Rückrundenspiel noch unglücklicher verlieren als die Jungs von Avenwedde? Wohl kaum. Aber genau das ist dem Landesligisten SV Avenwedde am Sonntag passiert. Die Mannschaft von Trainer Miron Tadic verlor ihr Spiel gegen den Ligakonkurrenten Hövelhofer SV auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Gazellenweg nach zwei vermeintlichen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters mit 0:1 (0:0). Kurz vor Schluss gab es einen Elfmeter für den HSV, den Dennis Poyraz (88.) sicher verwandelte.

Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatten ebenfalls die Gäste vom Krollbach. Dennis Poyraz brach über die rechte Seite durch und flankte scharf in die Mitte, wo Julian Liemke sofort abzog, aber knapp links am Tor vorbei zielte. In der restlichen Zeit passierte wenig, so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hatten sich die Blau-Weißen viel vorgenommen und kamen entsprechend druckvoll aus der Kabine, ohne sich jedoch große Torchancen zu erspielen.

In Minute 66 dann der Aufreger des Spiels, der die Gemüter erhitzte. In der Vorwärtsbewegung konnte Avenweddes Spieler Sven Oberschelp einen Ball auf nassem Geläuf nicht richtig kontrollieren, rutschte aus und bekam im Fallen den Ball gegen die Schulter. Der Schiedsrichter entschied auf Handspiel und zückte die Gelbe Karte. Aufgrund einer vorher gesehenen Gelben Karte schickte der Schiedsrichter Oberschelp mit Gelb-Rot vom Platz.

Übungsleiter Miron Tadic zeigte sich nach dem Spiel äußerst unzufrieden mit der Leistung des Schiedsrichters, hatte aber auch lobende Worte für seine Mannschaft: „Normalerweise kritisiere ich den Schiedsrichter nicht, aber heute hat er mit seinen Entscheidungen stark ins Spiel eingegriffen. Ohne diese Aktionen wäre das Spiel wohl 0:0 ausgegangen. Meiner Mannschaft kann ich nichts vorwerfen – sie hat über weite Strecken umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“

SV Avenwedde: Hanhörster – Braun (89. Kanber), Oberschelp, Hasani, Kaplan (63. Kirchgessner), Ehlers, Dundar, Öksüz, Plucinski, Schürmann (74. Niemetz), Pamuk.

Tor: 0:1 Poyraz (88.).

Gelb-Rote Karte: Sven Oberschelp (66.)