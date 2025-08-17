Unglückliche Niederlage zum Saisonauftakt für die SGM

TSV Sclachters: SGM Beuren/ Rohrdorf

Am ersten Spieltag der Kreisliga A2 spielte unsere SGM in Schlachters. Am richtungsweisenden ersten Spieltag traf man auf eine Mannschaft die schwer einzuschätzen war. Das Spiel war erwartungsgemäß von Beginn an körperlich betont und geprägt durch harte Zweikämpfe. Schlachters konnte in der 13. Minute durch einen strittigen Freistoß auf 1:0 stellen. Ab dann war die SGM die bessere Mannschaft, trotzdem änderte sich am Spielstand bis zur Halbzeit nichts mehr. In Halbzeit zwei war die SGM die deutlich bessere Mannschaft. Nach etwas mehr als einer Stunde wäre für den Unparteiischen ein Regelbuch von Nöten gewesen, trotzdem durfte der gegnerische Torwart nach einer Notbremse und (für alle überraschend nur) einer gelben Karte seine Fußballschuhe an ihrem Arbeitsplatz belassen. Trotzdem gelang es der SGM nicht den Ball im Tor unterzubringen. Auf diese Kämpferische und Fußballerisch gute Leistung kann die SGM aufbauen und nächste Woche im Derby gegen Eglofs die ersten drei Punkte einfahren.