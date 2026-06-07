Unglückliche Niederlage zum Saisonabschluss!

Beim letzten Spiel in Schechingen zeigte unsere Elf über 90 Minuten einen beherzten Auftritt, wurde aber am Ende leider dafür nicht belohnt. Zwei Elfmeter für die Gastgeber sorgten für die Niederlage.



Wir kamen gut ins Spiel und konnten uns sofort ein Übergewicht im Mittelfeld erarbeiten und die Lücken in der Defensive des FCS finden. Den Lohn dafür gab es bereits nach fünf Minuten als Luca Brecht seine Farben in Führung brachte. In der Folge hatten wir zahlreiche gute Gelegenheiten um die Führung auszubauen. Allein dreimal war das Aluminium im Weg. Eine Unachtsamkeit in der Abwehr sorgte dann für einen Foulelfmeter für Schechingen, welcher verwandelt wurde. Nur kurze Zeit später blieb bei einer sehr vergleichbaren Situation im Strafraum der Hausherren die Pfeife des Unparteiischen aber stumm, weswegen es mit dem 1:1 in die Kabinen ging.