Unglückliche Niederlage trotz starker Aufholjagd

Im vierten Verbandsligaspiel mussten die Frauen des 1. FC Donzdorf auswärts bei den @sgm.frauen eine weitere unglückliche 2:3-Niederlage hinnehmen. Auf dem engen Kunstrasen entwickelte sich von Beginn an eine zerfahrene Partie, in der beide Teams zunächst Schwierigkeiten hatten, ihren Rhythmus zu finden. Die ersten 30 Minuten waren geprägt von vielen Zweikämpfen und ungenauen Zuspielen, klare Torchancen blieben zunächst Mangelware.



Nach rund 35 Minuten gingen die Gastgeberinnen nach einem Standard mit 1:0 in Führung, als ein Ball durch den Strafraum segelte und am langen Pfosten verwandelt wurde. Nur wenige Minuten später nutzte Oppenweiler einen Fehlpass im Donzdorfer Aufbauspiel eiskalt zum 2:0. Donzdorf ließ sich jedoch nicht entmutigen, erhöhte den Druck und noch vor der Pause gelang der Anschlusstreffer: Celine Weinhold stand nach einem Abpraller goldrichtig und schob zum 2:1 ein.



Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Donzdorf deutlich verbessert, agierte druckvoller und kam mehrfach gefährlich vor das Tor von Oppenweiler. Zweimal stand dabei das Aluminium im Weg. Doch in der 50. Minute erhöhte Oppenweiler nach einem eigenen Einwurf durch Ilirjana Musliu auf 3:1. Die Donzdorfer Abwehr in dem Moment nicht aufmerksam genug.



Trotz des Rückschlags zeigte Donzdorf Moral, warf in der Schlussphase alles nach vorne und wurde in der 80. Minute mit dem 3:2 durch Luisa belohnt. Ein satter Fernschuss landete unhaltbar im Netz der Gastgeberinnen. Nur drei Minuten später verhinderte erneut der Innenpfosten den möglichen Ausgleich. Am Ende blieb es bei einer unglücklichen Niederlage, aus der die Donzdorferinnen dennoch viel Positives mitnehmen können. Kommende Woche wartet mit dem Tabellenführer aus Stuttgart die nächste Herausforderung im heimischen Lautertalstadion.

@igler_schrott_und_metallhandel

@mink_buersten

@hautnah_donzdorf

@team.kumelj_partner

@fahrschulethomas_waesnig