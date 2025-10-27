„Unglückliche Niederlage“ in den Schlusssekunden kostet Pentenried den Anschluss an die Spitze

Pentenried-Keeper Krohn erst Held, dann Unglückrabe

Stefan Suchanke war konsterniert. „Wir machen einfach den letzten Schritt nicht“, haderte der Trainer des TSV Pentenried nach der überraschenden Heimniederlage gegen den TSV Hechendorf am Sonntag. Mit einem Sieg hätten die Hausherren bis auf vier Zähler an Tabellenführer SpVgg Wildenroth heranrücken können, der zeitgleich eine Niederlage gegen den TSV Alling einstecken musste. Zu hart ins Gericht wollte Suchanke mit seinem Team aber nicht gehen. „Die Jungs haben alles gegeben, die Niederlage war sehr unglücklich“, resümierte Suchanke. Doch nach früher Führung verpassten es die Hausherren nachzulegen. „Wir haben irgendwann das Fußballspielen eingestellt“, monierte Suchanke. Ein Doppelschlag vor der Pause drehte die Partie. Danach drängte nur noch Pentenried. Es dauerte jedoch bis zur 85. Minute, ehe Matteo Wadlinger das 2:2 schoss. Ein Patzer von Pentenrieds Keeper Jan Krohn bescherte dem Gast aber noch den Erfolg.