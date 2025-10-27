 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
Das Gesicht spricht Bände: Der TSV Pentenried verliert nach früher Führung gegen den TSV Hechendorf.
Das Gesicht spricht Bände: Der TSV Pentenried verliert nach früher Führung gegen den TSV Hechendorf. – Foto: Dieter Metzler

„Unglückliche Niederlage“ in den Schlusssekunden kostet Pentenried den Anschluss an die Spitze

Der TSV Pentenried verliert gegen den TSV Hechendorf in den letzten Momenten des Spiels und verpasst, Anschluss an die Tabellenspitze herzustellen.

Gestern, 14:15 Uhr
TSV Pentenried
TSV PentenriedPentenried
TSV Hechendorf
TSV HechendorfHechendorf
2
3
Abpfiff

TSV Pentenried – TSV Hechendorf⇥2:3 (1:2) Tore: 1:0 Irzinger (8.), 1:1 Rau (44.), 1:2 Jung (45.+4), 2:2 Wadlinger (85.), 2:3 Jünger (90.) – Bes. Vorkommnisse: Dominik Stützer/Hechendorf scheitert mit Foulelfmeter an Pentenrieds Torwart Jan Krohn (35.).

Pentenried-Keeper Krohn erst Held, dann Unglückrabe

Stefan Suchanke war konsterniert. „Wir machen einfach den letzten Schritt nicht“, haderte der Trainer des TSV Pentenried nach der überraschenden Heimniederlage gegen den TSV Hechendorf am Sonntag. Mit einem Sieg hätten die Hausherren bis auf vier Zähler an Tabellenführer SpVgg Wildenroth heranrücken können, der zeitgleich eine Niederlage gegen den TSV Alling einstecken musste. Zu hart ins Gericht wollte Suchanke mit seinem Team aber nicht gehen. „Die Jungs haben alles gegeben, die Niederlage war sehr unglücklich“, resümierte Suchanke. Doch nach früher Führung verpassten es die Hausherren nachzulegen. „Wir haben irgendwann das Fußballspielen eingestellt“, monierte Suchanke. Ein Doppelschlag vor der Pause drehte die Partie. Danach drängte nur noch Pentenried. Es dauerte jedoch bis zur 85. Minute, ehe Matteo Wadlinger das 2:2 schoss. Ein Patzer von Pentenrieds Keeper Jan Krohn bescherte dem Gast aber noch den Erfolg.

Kilian DrexlAutor