Unglückliche Niederlage im zweiten Heimspiel!

Über weite Teile des Spiels gelang dies auch. Doch zunächst musste man einem Rückstand hinterherlaufen. In Minute 17 rutschte der Ball durch die Nordendorfer Abwehr, so dass Gästestürmer Jonas Raab freistehend vor Jonas Oswald auftauchte und clever einschob. Je länger das Spiel aber dauerte, desto mehr Spielanteile konnte sich der SVN zurück erkämpfen. Dennoch brachte man den Gegner immer wieder durch kleine Unachtsamkeiten, wie Fehlpässe direkt in die Füße der Gäste, zurück ins Spiel. In der 30. Minute dann zunächst der erlösende Jubel - Frederic Arndt schob einen Abpraller vom Torwart zum 1:1 ein - dann aber der Pfiff, Schiedsrichter Heinrich Mayer entschied auf Abseits. Folglich ging es dann auch mit dem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.

Zurück auf dem Feld nahmen die Jungs aus Nordendorf das Heft in die Hand und zogen ihr Spiel auf. In der Folge kam man auch zu Torchancen, konnte aber leider keinen Profit daraus schlagen. Es dauerte bis zur 63. Minute ehe sich Joshua Aydogan den Ball schnappte und im Alleingang Abwehr und Torwart umrundete. Letzterer brachte ihn dann auch noch ins Straucheln, davon lies sich Joshua aber nicht stoppen und netzte zum Ausgleich ein. In der Folge hatte der SVN noch weitere Chancen durch Frederic Arndt, der eine Hereingabe von Joshua Aydogan nicht verwerten konnte und kurz vor Schluss durch Fabian Schar, der Druck auf den Gästekeeper ausübte und einen Rückpass abgrätschen konnte, leider aber auch knapp am Tor vorbei. Man hatte sich schon beinahe damit abgefunden, dass das Spiel mit einem Remis endet, was in der Gesamtbetrachtung dann auch in Ordnung gewesen wäre. In Minute 89 dann aber der Schock, ein langer Ball aus gut 20 Meter wurde von einem SVN-Spieler abgefälscht und landete im eigenen Strafraum. Dort stand Gästeangreifer Daniel Pirvu völlig frei und konnte gar nicht mehr aus dem Weg gehen, bekam den Ball auf den Kopf und lies damit Jonas Oswald im SVN-Tor keine Chance.