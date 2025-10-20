Unglückliche Niederlage im Derby

Die Wölfe konzentrierten sich zunächst auf die Defensive, sodass Ihringshausen deutlich mehr Spielanteile hatte. Aus dem vielen Ballbesitz konnte Ihringshausen jedoch kein Kapital schlagen, und so war es eine relativ ereignislose erste Halbzeit. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekam Ihringshausen noch eine Ecke zugesprochen. Sonnenschein kam am zweiten Pfosten unbedrängt zum Abschluss und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Ihringshausen hatte etwas mehr vom Spiel, ohne sich jedoch klare Möglichkeiten herausspielen zu können. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Wölfe offensiver. Allerdings konnte lediglich Ali eine gefährliche Situation herausspielen, scheiterte aber am Schlussmann der Ihringshäuser. Somit blieb es letztlich beim 1:0 für Ihringshausen.