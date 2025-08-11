Unglückliche Niederlage für Viktoria Goch

Viktoria Goch hat in der ersten Runde des Niederrheinpokals nicht viel zum Weiterkommen gefehlt. Der Neuling in der Landesliga lag beim Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern bis zur 84. Minute mit 3:2 in Führung. Dann kassierte er den Ausgleich und verlor nach Verlängerung mit 3:4 (3:3, 2:1).

Trainer Kevin Wolze lobte sein Team nach dem Auftritt im ersten Pflichtspiel der Saison. „Wir haben es sehr, sehr gut gemacht. Die Intensität stimmte. Und die Mannschaft hat nach einem Rückschlag zum Ende der ersten Halbzeit Charakter gezeigt“, sagte Wolze.

Der Coach spielte damit auf die Tatsache an, dass die Sportfreunde Niederwenigern nach dem Gocher 1:0 durch Levon Kürkciyan (19.) die Partie mit Treffern durch Moreno Mandel (39.) und Finn Dorka (44.) kurz vor dem Wechsel gedreht hatten. Der überragende Kürkciyan brachte sein Team mit einem Doppelschlag (66., 70) erneut in Führung. Die hielt bis kurz vor Schluss. Dann erzwang Niklas Nadolny mit dem Treffer zum 3:3 die Verlängerung für Niederwenigern.

„Dieses Ergebnis war nach der regulären Spielzeit auch gerecht. In der Verlängerung waren beide Teams platt. Niederwenigern hatte noch eine gute Aktion, wir leider nicht“, sagte Wolze. Der Gastgeber, der mit der Viktoria in einer Landesliga-Gruppe spielt und zu den Titelanwärtern zählt, erzielte durch Marc Geißler den Siegtreffer (97.).

„Das Ergebnis ist sehr unglücklich, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir sehr gut gefallen. Für meine Spieler war es gut, zu sehen, dass sie gegen eine starke Mannschaft wie Niederwenigern mithalten können. Das zeigt, dass wir uns in der Liga vor keinem Gegner verstecken müssen“, sagte Wolze. Der Neuling startet am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel in die Landesliga-Saison. Er tritt um 15 Uhr bei Hamborn 07 an und hat nach der Leistung im Pokal allen Grund, optimistisch in diese Begegnung zu gehen.