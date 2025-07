Unglückliche Niederlage für die Roosters

Zum ersten Heimspiel trat der SV Sünching am Sauberg an. Wieder ein Anwärter auf den Aufstieg bzw. die Meisterschaft. Personell hat sich auch wieder was getan. Drei Urlauber mussten ersetzt werden. So rutschten aus dem Kader der ersten Mannschaft Lucas Gassner und Albanit Guraizu in die Startelf, ebenfalls nahm Ex-1B Coach Faltermeier auf der Bank platz.

Starten wir gleich ins Spiel. Die Gäste wollten von Beginn an zeigen was die Ansprüche sind und liefen das Thalmassinger Aufbauspiel hoch an. Die ersten beiden Chancen aber verzeichneten die Roosters. Zunächst hielt Hampel einen Kopfball von Wiedemann stark und einen Augenblick später schoss Gassner aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Nach einer Viertelstunde parierte Reicherseder ebenfalls sehr gut, lenkte einen abgefälschten Schuss am Tor vorbei. Die Gäste kamen nun besser ins Spiel. Nach einer halben Stunde parierte Reicherseder fantastisch aus kurzer Distanz gegen Schmidbauer, Lehner köpfte die nachfolgende Ecke übers Tor. Dann konnten die Roosters im Getümmel zweimal klären. Sünching war in der zweiten Häflte der ersten Halbzeit überlegen. Lehner scheiterte wieder an Reicherseder und Karl vergab mit der Hacke knapp. Thalmassing hier etwas im Glück und mit einem starken Keeper. In den letzten Minute drehte sich das Blatt nochmal und die Heimelf kam wieder gefährlich vors Gästetor. Gassner lief alleine aufs Tor zu, nach einem fatalen Rückpass eines Sünchingers, legte quer und dann war der Ball weg. Einfach den Abschluss suchen Junge. Mit dem Pausenpfiff köpfte Zelzer eine Flanke von Guraziu haarscharf vorbei. Beide Teams hätten in Führung gehen können. Unterm Strich eine spannende erste Hälfte mit guten Chancen auf beiden Seiten.