Unglückliche Niederlage für Andervenne nach starkem Auftritt

In einem intensiven Duell der Frauen-Oberliga Niedersachsen West setzte sich der FC Jesteburg-Bendestorf beim SV Heidekraut Andervenne mit 3:1 durch. Während Jesteburgs Trainer Marcel Hagemann von einem „glücklichen Sieg“ sprach, haderte Andervennes Coach Patrick Lonnemann mit der Chancenverwertung seines Teams.
Der FC Jesteburg-Bendestorf bleibt in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf Erfolgskurs. Beim SV Heidekraut Andervenne gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Hagemann am Sonntag mit 3:1 – allerdings in einer Partie, die auch anders hätte ausgehen können.
„Es war das erwartet schwere und sehr intensive Auswärtsspiel“, sagte Hagemann nach dem Spiel. „Die frühe Führung hat uns dabei definitiv in die Karten gespielt, sodass Andervenne früh mehr investieren musste. Gegen einen sehr lauffreudigen und leidenschaftlich kämpfenden Gegner haben wir im Spielaufbau nur selten gute Lösungen gefunden und uns sehr schwer getan.“
Jesteburg war nach elf Minuten durch Mirjam Reißer in Führung gegangen, ehe die Partie zunehmend vom Einsatz und Tempo der Gastgeberinnen geprägt war. Andervenne hatte mehr Spielanteile und drängte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich. „Unverdient verloren – wir hatten über das gesamte Spiel hinweg mehr Spielanteile und haben wirklich gut gespielt, aber es sollte einfach nicht sein“, bilanzierte Andervennes Trainer Patrick Lonnemann. „Wir hatten uns viel vorgenommen und sind gut ins Spiel gestartet. Nach rund zehn Minuten kam es zu einer längeren Unterbrechung wegen einer Behandlung der gegnerischen Torhüterin. Danach waren wir zwei, drei Minuten nicht hellwach, und das wird in so einem Spiel sofort bestraft.“
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit übernahm Andervenne zunehmend die Kontrolle, drängte Jesteburg tief in die eigene Hälfte. „Ab etwa der 25./30. Minute haben wir kaum noch etwas zugelassen, stark gespielt und uns vor der Pause leider nicht belohnt“, so Lonnemann. Der verdiente Ausgleich fiel in der 78. Minute durch Elisa Holstein. Nur wenige Minuten später drehte sich das Spiel jedoch erneut: Nina Bichler traf doppelt (83., 90.+2) und sicherte Jesteburg den Auswärtssieg.
„Da hat uns unsere Torhüterin Lari heute im Spiel gehalten und so in der Schlussphase den glücklichen Sieg ermöglicht“, lobte Hagemann. „Der Einsatz hat gestimmt, spielerisch war Luft nach oben, und letztendlich war das Spielglück etwas mehr auf unserer Seite.“
Lonnemann haderte dagegen mit der Effektivität seines Teams: „Wir erzielen schließlich den verdienten Ausgleich und haben direkt im Anschluss die große Chance, das zweite Tor nachzulegen. Stattdessen kassieren wir im Gegenzug ein super ärgerliches Freistoßtor. In den Schlussminuten werfen wir nochmal alles nach vorne und bekommen dann noch das 1:3. Unsere Mannschaft war an diesem Tag die bessere, aber am Ende zählt das Ergebnis.“
Während Jesteburg sich mit dem Sieg auf Platz drei der Tabelle vorschiebt, bleibt Andervenne mit 15 Punkten Fünfter. Trotz der Niederlage blickt Lonnemann optimistisch nach vorne: „Wir nehmen trotzdem viele positive Dinge mit, haken das Ergebnis ab und schauen nach vorn – nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“