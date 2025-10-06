Unglückliche Niederlage für Andervenne nach starkem Auftritt

– Foto: Felix Schlikis

In einem intensiven Duell der Frauen-Oberliga Niedersachsen West setzte sich der FC Jesteburg-Bendestorf beim SV Heidekraut Andervenne mit 3:1 durch. Während Jesteburgs Trainer Marcel Hagemann von einem „glücklichen Sieg“ sprach, haderte Andervennes Coach Patrick Lonnemann mit der Chancenverwertung seines Teams.

Der FC Jesteburg-Bendestorf bleibt in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf Erfolgskurs. Beim SV Heidekraut Andervenne gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Hagemann am Sonntag mit 3:1 – allerdings in einer Partie, die auch anders hätte ausgehen können.



„Es war das erwartet schwere und sehr intensive Auswärtsspiel“, sagte Hagemann nach dem Spiel. „Die frühe Führung hat uns dabei definitiv in die Karten gespielt, sodass Andervenne früh mehr investieren musste. Gegen einen sehr lauffreudigen und leidenschaftlich kämpfenden Gegner haben wir im Spielaufbau nur selten gute Lösungen gefunden und uns sehr schwer getan.“ Jesteburg war nach elf Minuten durch Mirjam Reißer in Führung gegangen, ehe die Partie zunehmend vom Einsatz und Tempo der Gastgeberinnen geprägt war. Andervenne hatte mehr Spielanteile und drängte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich. „Unverdient verloren – wir hatten über das gesamte Spiel hinweg mehr Spielanteile und haben wirklich gut gespielt, aber es sollte einfach nicht sein“, bilanzierte Andervennes Trainer Patrick Lonnemann. „Wir hatten uns viel vorgenommen und sind gut ins Spiel gestartet. Nach rund zehn Minuten kam es zu einer längeren Unterbrechung wegen einer Behandlung der gegnerischen Torhüterin. Danach waren wir zwei, drei Minuten nicht hellwach, und das wird in so einem Spiel sofort bestraft.“