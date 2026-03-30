Unglückliche Niederlage der ersten Mannschaft

Ausgangslage:
Am vergangenen Sonntag war unsere erste Mannschaft beim VfB Bretten 3 zu Gast. Im Vergleich zur Vorwoche wurde die Startformation auf zwei Positionen verändert: Rouven Stumpf ersetzte den verletzten Marcel Franke und Simon Schuh kehrte für Jonas Groß in die Startelf zurück.
Spielverlauf:
Trotz des aus FZG-Sicht ungewohnten Terrains (Kunstrasenplatz) bestimmte man von Beginn an das Spielgeschehen. Besonders in den ersten 20 Minuten zeigte die Mannschaft ansehnlichen Fußball und erspielte sich mehrere gute Tormöglichkeiten. Wie aus dem Nichts – mit ihrem ersten Torabschluss – ging Bretten jedoch in der 27. Spielminute in Führung. Während man in der Vergangenheit Rückstände meist gut wegsteckte, konnte Bretten bereits in der 33. Minute auf 2:0 erhöhen. Dieses Tor wäre allerdings absolut vermeidbar gewesen: Der gegnerische Stürmer ließ vor seinem Abschluss gleich drei Abwehrspieler mit einem einfachen Dribbling stehen und wurde dabei kaum entscheidend gestört. In dieser schwachen Phase hätte durch einen Abstimmungsfehler beinahe sogar noch ein Eigentor zum 0:3 geführt. Anschließend konnte sich die Mannschaft um René Lahr jedoch wieder stabilisieren und kam noch vor der Halbzeitpause zu einer guten Möglichkeit auf den Anschlusstreffer.
Die zweite Halbzeit hatte kaum begonnen, da erzielte Jannic Petri nach toller Vorarbeit von Christopher Oberst den verdienten Anschlusstreffer. In der Folge erhöhte die FZG den Druck deutlich, und der Ausgleich lag in der Luft. Bretten kam erst kurz vor Schluss zu seiner einzigen nennenswerten Chance in der zweiten Hälfte. Trotz guter Möglichkeiten zum Ausgleich blieb es letztlich beim 2:1 für Bretten 3.
Fazit:
Trotz einer insgesamt guten Leistung stand am Ende eine äußerst unglückliche und vermeidbare Niederlage für die FZG. Mit konsequenterem Abwehrverhalten bei den beiden Gegentoren hätte man das Spiel mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verloren.
Vorschau:
Da am Osterwochenende keine Spiele stattfinden, geht es für die FZG am 12.04. mit einem Heimspiel gegen die Zweitvertretung aus Büchig weiter. Vor der Partie trennen beide Mannschaften fünf Punkte. Ziel ist es, mit einem Heimsieg wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren und den Druck auf den Tabellenführer aus Gondelsheim aufrechtzuerhalten.
Anpfiff ist um 15:00 Uhr.