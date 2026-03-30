Unglückliche Niederlage der ersten Mannschaft

Ausgangslage:

Am vergangenen Sonntag war unsere erste Mannschaft beim VfB Bretten 3 zu Gast. Im Vergleich zur Vorwoche wurde die Startformation auf zwei Positionen verändert: Rouven Stumpf ersetzte den verletzten Marcel Franke und Simon Schuh kehrte für Jonas Groß in die Startelf zurück.

Spielverlauf:

Trotz des aus FZG-Sicht ungewohnten Terrains (Kunstrasenplatz) bestimmte man von Beginn an das Spielgeschehen. Besonders in den ersten 20 Minuten zeigte die Mannschaft ansehnlichen Fußball und erspielte sich mehrere gute Tormöglichkeiten. Wie aus dem Nichts – mit ihrem ersten Torabschluss – ging Bretten jedoch in der 27. Spielminute in Führung. Während man in der Vergangenheit Rückstände meist gut wegsteckte, konnte Bretten bereits in der 33. Minute auf 2:0 erhöhen. Dieses Tor wäre allerdings absolut vermeidbar gewesen: Der gegnerische Stürmer ließ vor seinem Abschluss gleich drei Abwehrspieler mit einem einfachen Dribbling stehen und wurde dabei kaum entscheidend gestört. In dieser schwachen Phase hätte durch einen Abstimmungsfehler beinahe sogar noch ein Eigentor zum 0:3 geführt. Anschließend konnte sich die Mannschaft um René Lahr jedoch wieder stabilisieren und kam noch vor der Halbzeitpause zu einer guten Möglichkeit auf den Anschlusstreffer.