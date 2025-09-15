Unglückliche Niederlage der 2. Mannschaft

Die 2. Mannschaft des TSV zeigte gegen die favorisierte SG Rüppurr eine engagierte und starke Leistung, blieb am Ende aber erneut ohne Punkt. Trotz guter Chancen musste man eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen.
Die Gäste gingen bereits in der 5. Minute früh in Führung. Doch unsere Mannschaft ließ sich davon nicht beeindrucken: Nico Ruppenstein glich Mitte der ersten Halbzeit aus, und der TSV erspielte sich in der Folge weitere Möglichkeiten. Kurz vor der Pause belohnte sich das Team mit dem 2:1 durch A-Junior Felix Buckenmaier (44.).
Nach dem Seitenwechsel übernahm Rüppurr mehr und mehr die Kontrolle. Unsere Elf kämpfte leidenschaftlich, konnte jedoch den Ausgleich in der 71. Minute und den entscheidenden Treffer zum 2:3 in der 81. Minute nicht verhindern.
Am kommenden Sonntag wartet die nächste schwere Aufgabe: Um 15 Uhr ist man zu Gast beim Tabellendritten FC Jöhlingen.
Spieldaten
TSV 05 Reichenbach II: Corvin Weigel, Jonas Nowicki, Simon Leunig, Nicolas Hassel, Felix Buckenmaier, David Föhrenbacher, Mirko Gremsperger, Marius Schäfer, Yama Beqarar (78. Nicolas Hassel), Nico Ruppenstein (71. Constantin Doll), Felix Klemm
Trainer: Athanassios Gourgiotis
Tore: 0:1 Tim Adam (8.), 1:1 Nico Ruppenstein (22.), 2:1 Felix Buckenmaier (43.), 2:2 Tim Wiedemann (71.), 2:3 Tyrone Reed (82.)