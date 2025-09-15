Unglückliche Niederlage der 2. Mannschaft

Die 2. Mannschaft des TSV zeigte gegen die favorisierte SG Rüppurr eine engagierte und starke Leistung, blieb am Ende aber erneut ohne Punkt. Trotz guter Chancen musste man eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen.

Die Gäste gingen bereits in der 5. Minute früh in Führung. Doch unsere Mannschaft ließ sich davon nicht beeindrucken: Nico Ruppenstein glich Mitte der ersten Halbzeit aus, und der TSV erspielte sich in der Folge weitere Möglichkeiten. Kurz vor der Pause belohnte sich das Team mit dem 2:1 durch A-Junior Felix Buckenmaier (44.).