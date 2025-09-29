Unglückliche Niederlage beim Tabellenführer

Trotz angespannter Personalsituation – Trainer Kevin Daboci standen nur 13 Feldspieler zur Verfügung – spielte Lorch über 90 Minuten auf Augenhöhe beim Tabellenführer. Der Erfolg blieb jedoch aus, die Sportfreunde fuhren mit leeren Händen ins Remstal zurück. Ein Punktgewinn bei den spielstarken Schwabsbergern war im Bereich des Möglichen.
Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen. Lorch kam gut ins Spiel und verlagerte von Beginn an das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte, erspielte sich aber keine zwingenden Tormöglichkeiten. Ein unliebsamer Trend, der sich über den gesamten Verlauf der ersten Spielhälfte fortsetzte.
Die Gastgeber kamen mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel, und agierten vor allem über die Flügel sehr agil. In der zwölften und 18. Minute rettete der nach seiner Verletzungspause ins Tor zurückgekehrte Patrick Stähle reaktionsschnell vor einem Rückstand, dazu klärte Kevin Knäple auf der Linie für seinen geschlagenen Keeper.
Mit wachsendem Selbstbewusstsein belohnte sich Schwabsberg in der 23. Minute mit dem „Tor des Tages“: eine Flanke vom rechten Flügel fand zielgenau Johannes Fuchs, der Stähle keine Chance ließ und den Führungstreffer für die DJK erzielte.
Mit dem 1:0 im Rücken spielte der Gastgeber befreit auf, ein weiterer Treffer fünf Minuten später versagte der sicher leitende Schiedsrichter aber wegen eines vorausgegangenen Offensivfouls die Anerkennung. Der ehemalige Verbandsligaspieler Johannes Eckl hätte wenig später nach einem Sololauf auf 2:0 erhöhen können, fand aber einmal mehr in Stähle seinen Meister.
Die Sportfreunde gingen enttäuscht, aber nicht entmutigt in die Pause. Die Kabinenansprache des Lorcher Trainers schien Wirkung gezeigt zu haben, denn im Vergleich zur ersten Halbzeit erschienen die Goldwasenkicker wie gewandelt auf dem Feld. Erneut legte Lorch mit einem schnellen Spiel vor, Paul Waibel und Adrian Schwarz erzwangen die ersten „echten“ Torchancen für die Klosterstädter, aber Schwabsbergs Keeper war wie sein Lorcher Gegenüber auf dem Posten.
Schwabsberg geriet etwas ins Schwimmen, wankte, fiel aber nicht und blieb in seinem Umschaltspiel über die Konter brandgefährlich. Weida und Schwarz brachten ihrerseits Schwung ins Lorcher Offensivspiel, beide scheiterten jedoch mit ihren Chancen vor dem gegnerischen Tor.
Mit zunehmender Dauer wurde die Begegnung hektischer, beide Seiten haderten mit dem Pech und kämpften mit dem vom Vorspiel arg strapazierten Rasen. Die Einwechslung von Yannik Bopp brachte noch einmal frische Energie ins Lorcher Spiel, doch blieben die Bemühungen der Sportfreunde unbelohnt. In der Nachspielzeit sorgten die Kontrahenten durch einen offenen Schlagabtausch noch einmal für Spannung, es blieb aber beim knappen Heimsieg der DJK.