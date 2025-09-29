Unglückliche Niederlage beim Tabellenführer

Trotz angespannter Personalsituation – Trainer Kevin Daboci standen nur 13 Feldspieler zur Verfügung – spielte Lorch über 90 Minuten auf Augenhöhe beim Tabellenführer. Der Erfolg blieb jedoch aus, die Sportfreunde fuhren mit leeren Händen ins Remstal zurück. Ein Punktgewinn bei den spielstarken Schwabsbergern war im Bereich des Möglichen.

Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen. Lorch kam gut ins Spiel und verlagerte von Beginn an das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte, erspielte sich aber keine zwingenden Tormöglichkeiten. Ein unliebsamer Trend, der sich über den gesamten Verlauf der ersten Spielhälfte fortsetzte.

Die Gastgeber kamen mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel, und agierten vor allem über die Flügel sehr agil. In der zwölften und 18. Minute rettete der nach seiner Verletzungspause ins Tor zurückgekehrte Patrick Stähle reaktionsschnell vor einem Rückstand, dazu klärte Kevin Knäple auf der Linie für seinen geschlagenen Keeper.

Mit wachsendem Selbstbewusstsein belohnte sich Schwabsberg in der 23. Minute mit dem „Tor des Tages“: eine Flanke vom rechten Flügel fand zielgenau Johannes Fuchs, der Stähle keine Chance ließ und den Führungstreffer für die DJK erzielte.

Mit dem 1:0 im Rücken spielte der Gastgeber befreit auf, ein weiterer Treffer fünf Minuten später versagte der sicher leitende Schiedsrichter aber wegen eines vorausgegangenen Offensivfouls die Anerkennung. Der ehemalige Verbandsligaspieler Johannes Eckl hätte wenig später nach einem Sololauf auf 2:0 erhöhen können, fand aber einmal mehr in Stähle seinen Meister.