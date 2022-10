Unglückliche Niederlage beim Tabellenführer

Am Samstag waren unsere Chemiker in Tanna zu Gast und forderten den Spitzenreiter. Von Beginn an ein Spiel ohne Abtasten. Das erste Tor des Tages erzielte Sieler, per Elfmeter nachdem Reupsch regelwidrig im Strafraum gelegt wurde. Infolge Tanna mit der Spielkontrolle und beide Teams mit Chancen. Börner traf nach 11 Minuten nur den Pfosten, Tanna verfehlte oft nach Eckbällen nur denkbar knapp. Börner traf nach 11 Minuten nur den Pfosten, Tanna verfehlte oft nach Eckbällen nur denkbar knapp. Zur Halbzeit stande somit eine nicht unverdiente Führung für uns auf der Anzeigetafel.

In Abschnitt Zwei sollte sich ein Spektakel entwickeln , welches Tanna nach einem fragwürdigen Elfmeterpfiff eröffnete. Die Reaktion der Chemiker postwendend, doch sowohl der überragende Degenkolb, wie auch der Schiedsrichter hatten was dagegen.

So gab es in Minute 62 nach einem klaren Foulspiel an Börner keinen Elfmeter, was selbst die Heimmannschaft verwunderte. Praktisch im Gegenzug das 2:1 für die Grün-Weißen per Freistoß in den Winkel. Die Gäste, nicht geschockt spielten weiter auf das Tor von Degenkolb und kamen doppelt zum Erfolg.

Reupsch setzte seiner starken Leistung mit einem Traumtor aus 25 Metern die Krone auf und Börner makierte überlegt nach Vorlage von Neupert das 2:3. Doch auch die Grün-Weißen wenig geschockt spielten weiter nach vorn und kamen nach einem Abwehrschnitzer zum 3:3 Ausgleich und nur sieben Minuten später zum 4:3 Siegtreffer. Für die Chemiker eine ganz bittere Niederlage, in einem kurzweiligen und guten Kreisligaspiel. Extrem bitter und schade ist, das 3 klare Fehlentscheidungen zu Toren der Heimelf führten und somit das Spiel durch die Schiedsrichterleistung in eine klare Richtung gelenkt wurde. Vielleicht sollte man sich mal Gedanken machen, welche Schiedsrichter in solchen Spielen angesetzt werden.

Am Sonntag verlor dann auch unsere Zweite sehr unglücklich nach individuellen Fehlern gegen faire Gäste aus Ebersdorf mit 2:3.