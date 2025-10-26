Unglückliche Niederlage am Schulberg

Ähnlich wie vor zwei Wochen in Spöck verkaufte sich die TSV-Elf beim nächsten Topteam in Neureut ebenfalls gut, Punkte gab es dennoch keine. Zum ersten Mal in dieser Saison haderten die Bernecker-Buben dabei mit der Leistung des Schiri-Gespanns, das durch eine auffällig lockere Linie das Spiel eher zu Gunsten der galligen Hausherren kippen ließ. Nach dem Leistungsabfall gegen Forchheim kamen die Auerbacher am Schulberg wieder besser in die Partie und rissen das Spiel vom Anpfiff weg an sich. Ein toller Ball von Marcel Baier auf David Pitz sorgte für ein erstes Raunen, doch FC-Keeper Kojic kam zuerst an die Kugel (5.). Die nächste Chance führte dann aber zum Erfolg: Balzer setzte Baier auf dem linken Flügel in Szene, dessen präzise Flanke Pitz am zweiten Pfosten zum frühen 0:1 verwertete (9.). Einen aussichtsreichen Balzer-Freistoß entschärfte wiederum Kojic (15.), ebenso wie einen weiteren Abschluss unseres Kapitäns nach starkem Ballgewinn von Offterdinger (43.). Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte erstaunlich wenig zwingende Torchancen. Zielkes Schuss flog nach einem Einwurf leicht abgefälscht übers Tor (11.), Baier parierte stark gegen Jurisa (30.) und Kidane verpasste völlig freistehend vor Baier die Kugel (37.). Dass der Schiri die eingangs angesprochene „lange Leine“ haben würde, zeichnete sich in Minute 42 ab, als der Ball an Kojics Fuß nach einem Distanzschuss von Guthmann bei seinem Klärungsversuch die Grundlinie bereits überschritten hatte. Als das Schiri-Gespann folgerichtig auf Eckball entschied, stürmte der Germanen-Schlussmann aus seinem Tor auf den Linienrichter zu und schrie ihn aus kürzester Distanz mehrere Sekunden lang an. Dem Wutausbruch folgte dann auch noch ein Ballwegschlagen, doch der großzügige Unparteiische beließ es bei einem persönlichen Gespräch, ohne den Keeper auch nur mit gelb zu verwarnen. Das Fass nahezu zum Überlaufen brachte dann eine Aktion in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als ein Neureuter von hinten ohne Chance auf den Ball Pitz abräumte, dafür aber lediglich gelb sah. Der Halbzeitpfiff kam zu dieser Zeit gerade recht, sodass sich die erhitzten Gemüter in der Pause etwas beruhigen konnten.

Zurück auf dem Feld merkte man den Germanen an, dass sie sich augenscheinlich etwas vorgenommen hatten. Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs gehörte klar der Heimelf und so musste sich Baier gleich zweifach gegen die Neureuter Offensivreihe auszeichnen (47./51.). Zwar hatte auch der TSV kurz darauf eine Möglichkeit, doch Pitz verlor auf dem rutschigen Untergrund nach tollem Ball von Balzer den Stand und der eingewechselte Schnepf konnte auch aus dem zweiten Anlauf keinen Profit schlagen (53.). So kam es doch zum Ausgleich, den FC-Torjäger Maras nach einer Ecke von rechts besorgte, nachdem der Ball nicht richtig geklärt werden konnte (54.). Viele Chancen boten sich beiden Teams in der Folge nicht mehr. Die beste für den TSV vergab Guthmann nach schönem Zusammenspiel von Offterdinger und Erismann (66.), bevor Baier auf der Gegenseite eine Gefahrensituation im Strafraum im Nachfassen entschärfte (69.). Eine glasklare Tätlichkeit des eingewechselten Gashi gegen Hurm wurde kurz darauf auch nur mit gelb geahndet (73.) und so machte sich in den Auerbacher Reihen schon langsam das Gefühl breit, dass das Glück an diesem Tag nicht auf unserer Seite sein würde. Zwar verzog Katic in der Schlussphase frei vor Baier noch knapp (82.), machte es sechs Minuten später aus Neureuter Sicht aber besser und vollendete einen Konter der Hausherren zum späten 2:1. In der vierminütigen Nachspielzeit prüfte Balzer Kojic noch mit einem Freistoß und die Germanen setzten ihren letzten Abschluss rechts neben Baiers Kasten, sodass es bis zum Schlusspfiff bei der nächsten knappen Auswärtsniederlage blieb. Im Vergleich zur Vorwoche präsentierte sich die TSV-Elf glücklicherweise wieder deutlich verbessert, wenngleich es aufgrund der beschriebenen Umstände an diesem Tag nicht zu einem Punktgewinn reichen sollte.