Unglückliche Niederlage

11.Spieltag Karlsruher SC II - SV Hegnach I 2:1(2:0)

Kuriose Umstände am letzten Spieltag der Vorrunde. Angesetzt war das Spiel auf Kunstrasen, dieser erwies sich nach Begutachtung durch den Schiri als nicht bespielbar da teilgefroren. So musste man nach langen Diskussionen und mit Verspätung auf dem Rasenplatz der SG Karlsruhe antreten. Bis man sich dort zurecht fand stand es schon 2:0. Beim 1:0(21.) konnte Karen Goß ungehindert aus 16m unhaltbar in den Torwinkel schießen. Wenig später nutzte Sophie Pöplow das Durcheinander nach einer Ecke und staubte zum 2:0(27.) ab. Glück hatte man daß ein Schuß von Leonie Kuhlmann an die Latte ging und Pöplow knapp daneben köpfte. Nach grobem Schnitzer der KSC Hintermannschaft enteilte Eva Werner schon den Ball aber neben das Tor. Besser machte sie es nach einem Blitzstart nach Wiederanstoß Hegnach. Ein Zuspiel von Silvana Arcangioli nahm sie gut mit und schoß aus der Drehung unhaltbar zum 2:1(46.) ein. Dem KSC gelang in der Folge nur noch wenig und Hegnach bemühte sich um den Ausgleich. In der 68. hitzige Diskussionen als KSC Torspielerin Zoe Vaaßen einen weiten Ball außerhalb des Strafraumes mit der Hand aufnahm der Schiri aber trotz guter Sicht nichts gesehen haben wollte. Wenig später kratzte die KSC Abwehr einen Hegnacher Freistoß im letzten Moment von der Linie. Nach starker Aktion bediente Diellza Shala die startende Eva Werner, Vaaßen stürmte aus dem Tor und stieß mit einer Mitspielerin zusammen weshalb das Spiel unterbrochen wurde. Trotz vieler Standards gelang der Ausgleich nicht mehr. Das Heimteam hatte in Hälfte 2 keine einzige Torchancen. Die Vorrunde beendete man mit starken 21 Punkten und 26:9 Toren, gleichbedeutend mit der besten Abwehr. Noch 1 Rückrundenspiel dann geht man in die ersehnte Pause.

Es spielten: Pawlowski, Killi, Shala, Klatt, Arcangioli, Nossek, Faith Mc Donald, Sentürk, Mercy Atutononu McDonald(82.Göktas), Kuotsifiti(46.Hofmann), Werner