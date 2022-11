Unglückliche Niederlage

Trotz schlechter Vorzeichen verkaufte sich unsere Zweite beim Tabellenvierten aus Mühlburg teuer und musste den Hausherren am Ende alle Punkte überlassen. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge reiste die TSV-Reserve zwar mit Selbstvertrauen an den Alten Bahnhof, musste aber schon vor Anpfiff gleich zwei verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Für Keeper Schorer rückte Maurice Bublitz zwischen die Pfosten und auch Spielertrainer Bossert nahm nur auf der Bank Platz. Die Partie startete munter, sodass beide Teams schnell zu ersten Chancen kamen. Ein abgefälschter Mühlburger Abschluss landete neben dem Tor (4.), während SV-Keeper Lauinger einen Baier-Schuss abwehrte (6.). Nach 18 Minuten ging der TSV dann aber doch in Führung: David Bossert jr. brachte eine Ecke in den Strafraum, wo Dominic Roßwag per Kopf zum 0:1 einnickte. Lange hatte diese jedoch nicht Bestand, denn schon in der 27. Minute kamen die Gastgeber durch Kamgang zum 1:1. Einen Weitschuss von Möller lenkte Lauinger trotz kleinerer Unsicherheit noch zur Ecke (32.), bevor Schwarz-Weiß noch vor der Pause das 2:1 erzielten konnte (41.).