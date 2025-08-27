Unglückliche Heimniederlage zum Saisonauftakt

Kreisliga Sonntag 15:00 Uhr - Sonne, erster Spieltag.
SG Sportfreunde 69 - DJK Dreiborn
Eine Partie die auch schon aus seiner Historie raus Spannung versprechen sollte.
Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie. Unser Team übernahm in den ersten 15 Minuten klar die Kontrolle und setzte den Gegner mit einer druckvollen Anfangsphase unter Zugzwang. Immer wieder rollten die Angriffe in Richtung des Dreiborner Tores, doch trotz zweier guter Gelegenheiten – zunächst durch Cedric und später durch einen weiteren Vorstoß – wollte der Ball nicht über die Linie.
Dann die kalte Dusche: Nach einem unglücklichen Ballverlust in der eigenen Hälfte kam Dreiborn zum Abschluss. Keeper Jona parierte den ersten Schuss noch stark, doch gegen den anschließenden Aufsetzer im Nachschuss war er machtlos – das 0:1. Besonders bitter: Kurz darauf blieb ein möglicher Elfmeterpfiff zu unseren Gunsten aus, als wir im Strafraum klar benachteiligt wurden. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel folgte die schnelle Antwort: Tim fasste sich aus der Distanz ein Herz und versenkte den Ball sehenswert im gegnerischen Gehäuse – der Ausgleich zum 1:1. Doch die Freude währte nur kurz: Nach einem ärgerlichen Ballverlust nutzte Dreiborn die Gelegenheit eiskalt aus und stellte auf 1:2. Auch bei diesem Gegentreffer war Jona schuldlos. Im Gegenteil: Unser Torhüter hielt uns mit zwei glänzenden Paraden in 1-gegen-1-Situationen weiter im Spiel.
Ab der 60. Minute übernahmen wir endgültig die Kontrolle. Wir schnürten Dreiborn in deren Hälfte ein und drängten auf den Ausgleich. Zwar dominierten wir klar das Geschehen, doch es fehlte an klaren Torchancen und dem nötigen Druck im letzten Drittel, um die Abwehrreihe des Gegners entscheidend zu knacken.
Am Ende stand eine unglückliche 1:2-Niederlage, die angesichts des Spielverlaufs durchaus vermeidbar war. Einsatz und Moral stimmten – einzig die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und ein Quäntchen Glück haben gefehlt.