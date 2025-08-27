Unglückliche Heimniederlage zum Saisonauftakt

SG Sportfreunde 69 - DJK Dreiborn



Eine Partie die auch schon aus seiner Historie raus Spannung versprechen sollte.



Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie. Unser Team übernahm in den ersten 15 Minuten klar die Kontrolle und setzte den Gegner mit einer druckvollen Anfangsphase unter Zugzwang. Immer wieder rollten die Angriffe in Richtung des Dreiborner Tores, doch trotz zweier guter Gelegenheiten – zunächst durch Cedric und später durch einen weiteren Vorstoß – wollte der Ball nicht über die Linie.

Dann die kalte Dusche: Nach einem unglücklichen Ballverlust in der eigenen Hälfte kam Dreiborn zum Abschluss. Keeper Jona parierte den ersten Schuss noch stark, doch gegen den anschließenden Aufsetzer im Nachschuss war er machtlos – das 0:1. Besonders bitter: Kurz darauf blieb ein möglicher Elfmeterpfiff zu unseren Gunsten aus, als wir im Strafraum klar benachteiligt wurden. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabine.