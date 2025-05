Unglückliche Heimniederlage

Arnstadt hatte die erste Chance, aber Scheuring vergab. Dann das vermeintliche Führungstor für Weida. Lehmann steckte auf Peuker durch. Dessen Schuss von halblinks auf das lange Eck lenkte ein Arnstädter Spieler ins eigene Tor. Die Schiedsrichterin gab den Treffer nicht, weil Hugh Graham den Eigentorschützen gefoult haben sollte. Weida stürmte weiter. Peuker bediente Graham, der vorbei schoss. Kaches Versuch wehrte Torwart Knoll ab, Peukers Schuss wurde geblockt. Dann eine gute Möglichkeit für den Gast. Den Abpraller nach einer Ecke jagte Oeftger aufs Tor, aber Christoph Haase reagierte bravourös und verhinderte den Einschlag. Einen weiten Pass von Till Schöneich erlief Graham, der aber den Kasten verfehlte. Oliver Peuker hatte dann innerhalb einer Minute zweimal die Führung auf dem Fuß. Nach seinem Durchbruch wurde er zunächst im letzten Moment geblockt, dann wurde er in der Mitte in bester Position bedient, schoss aber knapp neben das Tor. So ging es trotz Weidaer Chancenvorteile torlos in die Kabinen.

Die Chancenvielfalt blieb auch nach der Pause erhalten, aber nun hatten auch die Arnstädter ihre Möglichkeiten. Zunächst ein Rückpass von Peuker, den Graham über den Balken knallte. Haase hielt gegen Scheuring stark, Harnisch schoss knapp neben das Weidaer Tor. Jetzt folgte das Tor des Tages. Kapitän Silvano Varnhagen kam per Kopf im Strafraum an den Ball, der gegen den Innenpfosten klatschte. Haases Rettungsversuch erfolgte wohl hinter der Linie, Arnstadt führte. Die nächste Chance hatte wieder Hugh Graham, Torwart Knoll wehrte ab. Haase rettete gegen Harnisch. Dann wurde Pascal Kaches Flanke auf der Linie per Kopf entschärft. Peuker schoss aus der Drehung vorbei und hatte dann in der 81. Minute die größte Chance des Spiels, aber sein Schuss wurde von der Lattenunterkante aufgehalten. Als dann Keeper Knoll Christopher Lehmanns Geschoss mit einer Glanzparade entschärfte, stand der Gästesieg fast fest. Torwart Haase tauchte in der Nachspielzeit bei einer Ecke im Arnstädter Strafraum auf, aber der Ausgleich fiel nicht mehr.

Bei Weida fielen außer den verletzten Spielern auch noch Kapitän Dörlitz und Wetzel krankheitsbedingt aus, so dass die Wechselmöglichkeiten überschaubar waren. Ein starkes Spiel der Weidaer, die aber an der schlechten Chancenverwertung, am Schusspech und einem starken Gästetorwart scheiterten. Am kommenden Wochenende ist Weida spielfrei, da Gegner Fahner Höhe das Endspiel um den Thüringenpokal bestreitet. Die Begegnung wird am Pfingstfreitag, 6.6. um 18:45 Uhr in Dachwig nachgeholt. Davor aber noch das letzte Heimspiel der Weidaer am 31.5. gegen die Spielvereinigung Geratal.