Unglückliche Heimniederlage

Schon vor der Partie war uns klar, dass es ein hartes Spiel wird gegen Tinnen. In der Anfangsphase gab es deshalb auch nur vereinzelt Torannährungen. Erst nach 30 Minuten wurde es in beiden Strafräumen brenzlich. Auf einmal stand ein Tinner Angreifer frei vor dem Tor, doch in letzter Sekunde war ein Holter Bein dazwischen.

Kurz danach kamen wir auch das erste Mal gefährlich vor das Tor der Gegner. Ein Freistoß von außen findet in der Mitte Julian Geisler. Sein Kopfball fliegt nur wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Anschließend pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeitpause. Wir kamen schwungvoll aus der Pause und hatten gleich zwei gute Chancen auf den Führungstreffer. Einmal bekam Jannis Rohe nicht mehr den nötigen Druck hinter den Ball, beim anderen parierte der gegnerische Torwart erst einen Schuss von Michael Vorholt und auch den anschließenden Kopfball von Julian Geisler. Danach verpuffte unsere Druckphase und das Spiel spielte sich größtenteils zwischen den Strafräumen ab. In der 80. Minute nutze Tinnen dann unseren einzigen Fehler in der Hintermannschaft eiskalt aus. Nach einem Abstimmungsfehler köpfte der Angreifer ohne Probleme ein. Mit der letzten Aktion hatten wir dann noch einmal die große Chance auf den Ausgleich, doch der Abschluss zu unplatziert. Am Ende tut dieses Ergebnis sehr weh, da wir eigentlich wenig bis gar nichts zugelassen haben. Weiter geht es am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei Grenzland Twist 2.