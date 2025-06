Unglückliche Entscheidungen trüben den Saisonabschluß!

Am letzten Spieltag ging es bei über 30 Grad gegen den 5.Platzierten aus Solln. Für beide Mannschaften stand der Tabellenplatz davor eigentlich schon fest, trotzdem wollte jeder nochmal einen gelungen Saisonabschluss. Die SG startetet fulminant und kam bereits nach 20 Sekunden zum ersten Torabschluss. In der 11. Minute gingen die Gäste durch einen Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Nach Sichtung des Videos - wie bereits vermutet - eine klare Fehlentscheidung. Das Handspiel war ca. 3 Meter vor dem Strafraum. Danach erspielte sich die SG vor allem durch gefährliche Ecken weitere Chancen, jedoch gelang der Ausgleich nicht. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit dann ein Handspiel der Gäste im Strafraum - auch hier nach Sichtung der Bilder ein klarer Strafstoss - der Pfiff blieb leider aus.

In der zweiten Hälfte war das Spiel von aggressiven Zweikämpfen und teils leider hitziger Stimmung geprägt. Der TSV München-Solln erzielte in der 64. Minute das 2:0. Nach der Trinkpause kam die SG wieder besser ins Spiel und konnten durch ein herausragendes Solo den Anschlusstreffer erzielen. Kurz vor Ende konnte die Sollner Torhüterin den Ausgleich nur mit einem Tritt in die Knöchel unserer Stürmerin verhindern. Den darauffolgenden Elfmeter verschossen wir jedoch. Insgesamt war die SG das bessere Team musste jedoch durch zwei folgenschwere Fehlentscheidungen und das Auslassen vieler Chancen, eine bittere 2:1 Niederlage hinnehmen.